मुंबई : सध्या बॉलिवूडमधून लग्नाच्या अनेक बातम्या येत आहेत. विकी कौशल-कतरिना कैफच्या आधी राजकुमार राव (Rajkummar Rao) आणि पत्रलेखा (Patralekhaa) नव्या आयुष्याची सुरुवात करणार आहेत. त्यांचे नाते आधीपासूनच सर्वश्रुत होते. दोघेही त्यांच्या नात्यामुळे अनेकदा चर्चेत होते. पण आता राजकुमार त्याची दीर्घकाळाची मैत्रीण पत्रलेखासोबत लग्नगाठ (Rajkummar Rao-Patralekhaa Wedding) बांधणार आहे. आज म्हणजेच 14 नोव्हेंबरला दोघेही सात फेरे घेणार आहेत. अशात लग्नाच्या एका रात्री आधी दोघांचा रोमँटिक अवतार पाहायला मिळाला आहे.Also Read - Nora Fatehi News Photoshoot: 'कुसू कुसू' आउटफिटमध्ये नोरा फतेहीचा ग्लॅमरस अंदाज, फोटो पाहून चाहते घायाळ!

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Also Read - Malaika Arora च्या घायाळ करणाऱ्या अदा, चाहते झाले फिदा... पाहा Photo

राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांच्या लग्नाचा (Rajkummar Rao and Patralekhaa Wedding) हा इनसाइड व्हिडिओ (INSIDE VIDEO) सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी यांनी त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये राजकुमार राव पत्रलेखाला गुडघ्यावर बसवून प्रपोज करताना दिसत आहेत. त्याने पत्रलेखाला फिल्मी स्टाईलमध्ये ‘तू माझ्याशी लग्न करशील’ असे विचारल्याचे तुम्ही या व्हिडिओत पाहू शकता.(Rajkummar Rao-Patralekhaa Wedding: Rajkumar Rao proposes to Lady Love on his knees, Romantic VIDEO leaked) Also Read - Poonam Pandeys Husband Arrested: पूनम पांडेला नवऱ्याकडून बेदम मारहाण, भिंतीला डोकंही आपटलं

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

लग्नाआधी प्री वेडिंगचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. हा व्हिडीओ पाहून अंदाज लावला जाऊ शकतो की हा दोघांच्या एंगेजमेंटचा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघेही रॉयल लूकमध्ये खूपच सुंदर दिसत आहेत. दोघांचा रोमँटिक डान्सही लोकांना आवडला आहे. या सोहळ्यात हुमा कुरेशी, साकिब सलीम आणि फराह खान उपस्थित होते असे समजते.(Rajkummar Rao-Patralekhaa Wedding: Rajkumar Rao proposes to Lady Love on his knees, Romantic VIDEO leaked)

ब्रेकिंग न्यूज आणि लाईव्ह न्यूज अपडेटसाठी आम्हाला Facebook वर लाईक करा किंवा Twitter वर फॉलो करा. India.com/marathi वर वाचा मनोरंजन, स्पोर्ट्स आणि ब्रेकिंग न्यूजसह इतर बातम्या…