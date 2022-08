Raju Srivastava Health Update : कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यांची प्रकृती पुन्हा एकदा खालावली आहे. राजू श्रीवास्तव यांच्यावर दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी राजू यांना ब्रेन डेड (Raju Srivastava Brain Dead) घोषित केल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठवड्यात जिममध्ये एक्सरसाईज करताना त्यांना हृदयविकाराचा तिव्र झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना एम्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.Also Read - Maharashtra Monsoon Session : दीड महिन्यात 137 शेतकऱ्यांची आत्महत्या! अजित पवारांनी शिंदे सरकारला धारेवर धरलं

राजू श्रीवास्तव यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना पुन्हा व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या हृदयाचं ठोके देखील मंदावले आहेत.राजू श्रीवास्तव यांच्या जवळच्या एका व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, एम्समधील डॉक्टरांचे पथक राजू यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. परंतु ते उपचाराला प्रतिसाद देत नाही आहे. आज अखेर डॉक्टरांनी राजू यांना ब्रेन डेड घोषित केलं आहे. याबाबत ‘आजतक’ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. Also Read - ICC Schedule: आयसीसीने जाहीर केले वेळापत्रक! पाच वर्षात 12 देश खेळणार 777 सामने, जाणून घ्या टीम इंडियाचे किती सामने होणार

‘आजतक’च्या वृत्तानुसार राजू श्रीवास्तव यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अशातच डॉक्टरांनी राजू यांना ब्रेन डेड घोषित केलं आहे. राजू यांना पुन्हा व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे राजू यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, यासाठी त्यांचे चाहते परमेश्वराकडे प्रार्थना करत आहेत. Also Read - पुण्यातील 'त्या' जुन्या आठवणीने Sachin Tendulkar झाला भावुक! म्हणाला, मैदानावरच रडलो होतो ढसाढसा

राजू श्रीवास्तव यांना गेल्या आठवड्यात जिममध्ये एक्सरसाईज करताना हृदयविकाराचा तिव्र झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होत त दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर तातडीने सर्जरी देखील करण्यात आली. परंतु राजू हे उपचाराला प्रतिसाद देत नाही आहेत.अशाच डॉक्टरांनी राजू यांना ब्रेन डेड घोषित केल्यांने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.

Today’s update on Raju’s health is that he is stable.Still unconscious but stable.Will take a week to recover.Prayers for a quick recovery🙏har har mahadev.

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 17, 2022