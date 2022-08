Raju Srivastava Health Update : प्रसिद्ध कॉमेडियन (comedian) आणि चित्रपट अभिनेते राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राजू श्रीवास्तव यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. ते शुद्धीवर आल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर त्यांच्यावर दिल्लीतील एम्समध्ये (AIIMS) उपचार सुरू आहेत. हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर राजू यांनी आज पहिल्यांदाच डोळे उघडल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.Also Read - Benefits Of Hing Water: डायजेशनसाठी फायदेशीर आहे हिंगाचे पाणी, मिळतील इतरही फायदे

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजू श्रीवास्तव यांचे पर्सनल सेक्रेटरी गरवीत नारंग यांनी सांगितले की, आज त्यांना 15 दिवसांनी शुद्ध आली आहे. दिल्लीतील एम्समधील डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर देखरेख करण्यात येत आहे. त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. राजू श्रीवास्तव यांना 10 ऑगस्ट रोजी छातीत दुखू लागल्याने आणि व्यायामादरम्यान ते कोसळल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. Also Read - Lust Stories Casting : कियारा नाही तर क्रिती होती करण जोहरची पहिली पसंत, बोल्ड सीनमुळे क्रितीच्या आईने दिला होता नकार

Raju Srivastava gained consciousness today after 15 days, he’s being monitored by doctors at AIIMS Delhi. His health condition is improving: Garvit Narang, his Personal Secy

He was admitted here on Aug 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at the gym. pic.twitter.com/kmPfqRey1a

