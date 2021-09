नवी दिल्ली: दिव्या कुमारच्या ‘यारियां’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणारी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. अतिशय कमी वेळात आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने चाहत्यांच्या मनात घर करणारी रकुल प्रीत (Rakul Preet) सिंगचे करोडो चाहते आहेत. रकुल प्रीतने अनेक तमिळ-तेलगू चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे. सध्या एका फोटोमुळे रकुल प्रीत चर्चेत आहे. या फोटोत तिचा बदललेला लुक पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत आणि अनेक जण तिला ओळखूही शकले नाहीत. (Rakul Preet Singh did plastic surgery? People could not recognize after seeing the changed face)Also Read - Sai Tamhankar Photoshoot: सई ताम्हणकरने शेअर केलं नवं फोटोशूट; बोल्ड आणि बिनधास्त लूकची सोशल मीडियावर चर्चा

रकुल प्रीत सिंगने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवरून स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आहे. यात तिचा चेहरा आधीपेक्षा पूर्णपणे बदललेला दिसत आहे. तिचा हा बदललेला अवतार पाहून लोक तिने प्लास्टिक सर्जरी तर केली नाही ना? असा प्रश्न विचारत आहेत. रकुलच्या या पोस्टवर लोक मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. Also Read - Ayushmann Khurrana डॉक्टरच्या अवतारात; 'Doctor G' चित्रपटाचा First Look व्हायरल

View this post on Instagram A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

Also Read - Actresses Plastic Surgery : या अभिनेत्रींनी प्लास्टिक सर्जरी करून बदलला चेहरा; काहींची उडवली गेली खिल्ली

हा फोटो शेअर करताना रकुल प्रीतने ‘ऑन डिमांड पोस्ट’ असे कॅप्शन दिले आहे. परंतु, या फोटोवरून काही लोकांनी तिला ट्रोल केले. एका यूजरने लिहिले की ‘हे कोण आहे?’ तर दुसऱ्याने लिहिले ‘हिनेही प्लास्टिक सर्जरीही केली का यार?, एकाने लिहिले ‘बॉलिवूडच्या लोकांना काय झाले आहे? चांगल्या चेहऱ्याची वाट लावून टाकली’. (Rakul Preet Singh did plastic surgery? People could not recognize after seeing the changed face)

रकुल प्रीत सिंहची कारकिर्द

रकुल प्रीतने एक मॉडेल म्हणून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने मिस फेमिना इंडियामध्ये भाग घेतला. रकुल प्रीतने अनेक तमिळ-तेलगू चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे. दिव्या कुमारच्या ‘यारियां’ या चित्रपटातून तिने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेला तिचा ‘दे दे प्यार दे’ हा चित्रपट चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला होता. यातील तिच्या कामाचं कौतूक देखील झालं होतं.

ड्रग्ज प्रकरणातही नाव आले आहे

रकुल प्रीत याधी ड्रग्ज प्रकरणावरून देखील सोशल मीडियावर ट्रोल झाली होती. एलएसडी आणि एमडीएमए सारख्या महागड्या अंमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या सनसनाटी टोळीच्या संबंधात ईडीने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रीच्या 10 सेलिब्रिटींना बोलावले होते. त्यामध्ये रकुल प्रीतचे देखील नाव समाविष्ट होते.