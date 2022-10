Ram Setu Trailer Releases: बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर आगामी ‘राम सेतू’ या चित्रपटाचा ट्रेलर (Ram Setu Trailer) रिलीज झाला आहे. हा चित्रपट ‘राम सेतू’च्या अस्तित्वाच्या वादावर आधारित आहे. घोषणा झाल्यापासून हा चित्रपट सतत चर्चेत राहिला. अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) दिग्दर्शित हा चित्रपट 25 ऑक्टोबरला थिएटरमध्ये रिलीज होणार आहे. या चित्रपटात अक्षय व्यतिरिक्त जॅकलिन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) आणि नुसरत भरुचा (Nusrat Bharucha) यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. अक्षय कुमारच्या या मल्टीस्टारर चित्रपटाचा ट्रेलर अॅक्शन, थ्रिलर आणि थ्रिलने परिपूर्ण आहे.Also Read - Akshay Kuamr च्या 'राम सेतु'चा धमाकेदार टीझर रिलीज, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली!

चित्रपटाचा ट्रेलर शेअर करताना अक्षय कुमारने सोशल मीडियावर लिहिले की 'राम सेतूची पहिली झलक तुम्हाला आवडली होती. आशा आहे की तुम्हाला त्याचा ट्रेलर देखील खूपच आवडेल आणि या दिवाळीत तुमच्या संपूर्ण कुटुंबासह राम सेतूच्या दुनियेचा एक भाग व्हा'. अभिषेक शर्मा दिग्दर्शित या चित्रपटाचे संवाद त्यांनी डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी यांच्यासोबत मिळून लिहिले आहेत.

You loved the first glimpse of #RamSetu…

Hope you show even more love to the trailer.

और इस दिवाली, आइये अपने पूरे परिवार के साथ राम सेतु की दुनिया का हिस्सा बनने|

#RamSetu. 25th October. Only in Theatres worldwide.

https://t.co/Di7MEqbQGR

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 11, 2022