Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Marriage: बॉलिवूडचे मोस्ट ट्रेंडिंग कपल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आणि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) यांच्या लग्नाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. बी-टाऊनमध्ये अनेकदा आलिया-रणबीरच्या लग्नाच्या (Ranbir-Alia wedding) गप्पा रंगतात. आता ताज्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले जात आहे की बॉलिवूडचे हे पावरफुल कपल (Powerful couple of Bollywood) या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये लग्न करू शकते. असेही बोलले जात आहे की ही कपूर फॅमिली वेडिंग (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Marriage) चेंबूर, मुंबई येथील आरके हाऊसमध्ये होऊ शकते. मात्र दुसर्‍या एका रिपोर्टनुसार आलिया आणि रणबीर एप्रिलमध्ये एंगेजमेंट करू शकतात आणि डिसेंबर 2022 मध्ये लग्न करणार आहेत.

अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता रणबीर कपूर (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor) अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. भारतात कोरोना व्हायरस येण्याआधीच दोघांच्या लग्नाच्या तयारीच्या बातम्या येत होत्या. आता पुन्हा एकदा कपूर कुटुंबात शहनाईची वाजणार असल्याची चर्चा आहे. एका मुलाखतीत रणबीर कपूर म्हणाला होता की महामारी आली नसती तर 2020 मध्येच त्याने आलियाशी लग्न केले असते. आपल्या एका वक्तव्यात त्याने लवकरच लग्न करणार असल्याचे सांगितले होते.

मात्र हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, रणबीर कपूरचे काका आणि अभिनेता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) यांनी लग्नाच्या बातम्यांचे खंडन केले आहे. शिर्डी येथे रणधीर म्हणाले, 'मी सध्या मुंबईत नाही, आणि लग्नाबद्दल मी काहीही ऐकले नाही. एवढं मोठं लग्न आमच्या घरात होत असतं तर मला कुणीतरी फोन करून सांगितलं असतं.' तर सेलिब्रिटी मेहंदी डिझायनर वीणा नागदा म्हणाल्या, माझ्याशी अद्याप कोणी संपर्क साधला नाही. काही दिवसांपूर्वी मी आलियाला भेटले होते. पण तिच्याकडूनही लग्नाचा कुठलाही उल्लेख झाला नाही. लग्न खरंच या महिन्यात होत असेल तर माझ्यासाठी ती एक छोटी नोटिसशी असेल.