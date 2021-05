Bollywood : बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहने (Ranveer Singh) आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. आतापर्यंत केलेल्या चित्रपटांमधील प्रत्येक भूमिकेत त्याने स्वत:ला सिद्ध केले आहे. ‘रामलिला’मधील (Ramlila) रोमॅंटिक हिरो असो, ‘बाजीराव मस्तानी’ (Bajirao Mastani) चित्रपटातील योद्धा बाजीराव असो किंवा ‘पद्मावत’मधील (Padmaavat) खलनायकाची भूमिका खिलजी असो रणवीरने सर्व भूमिकांना न्याय देत प्रेक्षकांना आकर्षित केलं. त्यानंतर आता आणखी एका मोठ्या चित्रपटात रणवीरला खलनायकाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली असल्याचं वृत्त आहे. ही भूमिका खिलजीपेक्षाही अधिक आव्हानात्मक आणि मोठी असल्याचं सांगितलं जात आहे. Also Read - 'भाईजान' मदतीसाठी आला धावून, गरजू कोरोना रुग्णांना मोफत देणार ऑक्सिजन कंसंट्रेटर

दरम्यान, 'सीता' (Seeta) नावाचा एक मोठा चित्रपट सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. बाहुबलीचे लेखक (Baahubali writer ) आणि एसएस राजामौली यांचे वडील के व्ही विजयेंद्र प्रसाद (KV Vijayendra Prasad) हा चित्रपट बनवत आहेत. विशेष म्हणजे या चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारण्याची संधी रणवीर सिंहला मिळाल्याचं वृत्त आहे. हा चित्रपट 'माता सीता'च्या आयुष्यावर आधारित असून या चित्रपटाची कथा 'माता सीता' यांच्या दृष्टीकोणातून असेल. (Ranveer Singh Approached To Play The Role Of Raavan In Baahubali writer KV Vijayendra Prasad's Sita movie)

या चित्रपटात माता सीताच्या भूमिकेसाठी करीना कपूर (Kareena Kapoor) आणि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. यामध्ये समोर आलेली नवी माहिती अशी की, या चित्रपटात रावणाच्या भूमिकेसाठी रणवीर कपूरला अप्रोच करण्यात आले आहे. के व्ही विजयेंद्र प्रसाद यांच्या 'सीता' चित्रपाटाच्या व्यतिरिक्त 'आदिपुरुष'मध्ये अभिनेता प्रभास रामाची तर सैफ अली खान रावणाची भूमिका साकारणार आहे. (Ranveer Singh Approached To Play The Role Of Raavan In Baahubali writer KV Vijayendra Prasad's Sita movie)

रणवीर सिंहची कारकिर्द..

अभिनेता रणवीर सिंहने सुरुवातीचे काही दिवस जाहिरातीसाठी कॉपी रायटिंगचे काम केले. त्यानंतर जानेवारी 2010 मध्ये यश राज फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनलेल्या ‘बँड बाजा बारात’ चित्रपटातून त्याने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट नवोदित अभिनेत्याचा फिल्‍मफेयर पुरस्‍कार मिळाला. या चित्रपटापासून सुरू झालेल्या प्रवासात रणवीरने अनेक सुपरहीट चित्रपट दिले. यामध्ये गोलियों की रासलीला रामलीला, किल दिल, पद्मावत, गली बॉय आणि बाजीराव मस्‍तानी या चित्रपटांचा समावेश आहे. रणवीरला आतापर्यंत दर्जेदार अभिनयासाठी अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. त्याचा आगामी चित्रपट ’83’ असून यामध्ये त्याने क्रिकेटर कपिल देव यांची भूमिका साकारली आहे. (Ranveer Singh Approached To Play The Role Of Raavan In Baahubali writer KV Vijayendra Prasad’s Sita movie)