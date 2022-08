Ranveer Singh Nude Photoshoot: न्यूड फोटोशूट प्रकरणी अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) याच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. त्याला मुंबई पोलिसांकडून (Mumbai Police) नोटीस बजावली आहे. त्याला चौकशीसाठी लवकरच पोलिसांसमोर हजर रहावं लागणार आहे. या प्रकरणी आधी रणवीर सिंहविरुद्ध (Ranveer Singh Nude Photoshoot) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.Also Read - Mumbai Sex Racket: नवी मुंबईत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; 9 दलालांना अटक, 17 महिलांची सुटका

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यूड फोटोशूट प्रकरण आता रणवीर सिंहच्या अंगाशी आलं आहे. मुंबई पोलिसांचे चेंबुर पथक शुक्रवारी रणवीर सिंहच्या घरी जाऊन त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यासंदर्भात चौकशीसाठी त्याला नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यावेळी रणवीर घरी सापडला नाही. तो त्याच्या कुटुंबीयासह बाहेर गेला होता. त्यामुळे पोलिसांना रिकाम्या हातांनी परत यावे लागले. रणवीरने 16 ऑगस्टपर्यंत नोटीस स्वीकारावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याला 22 ऑगस्टपर्यंत पोलिस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी बोलवले जाण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra: Actor Ranveer Singh to be served notice to record his statement in connection with his nude photoshoot controversy; summoned on August 22

A team of Mumbai Police reached his residence but couldn’t serve the notice as he’s not present in Mumbai right now.

