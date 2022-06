Ranveer VS Wild : बॉलिवूडचा (Bollywood) सुपरस्टार रणवीर सिंग (Actor Ranveer Singh) लवकरच अ‍ॅडव्हेंचर आणि सर्वाइवलिस्ट बेयर ग्रिल्ससोबत स्टंट करताना दिसणार आहे. रणवीर सिंग बेयर गील्ससोबत ‘रणवीर वर्सेज वाइल्ड विथ बेयर गिल्स’ (Ranveer Vs Wild With Bear Grylls) या शोच्या माधघमातून लवकरच सर्वांच्या भेटीला येणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच या शोचा टीझर सोशल मीडियावर (Social Media) शेअर करण्यात आला होता. हा टीझर पाहून रणवीर सिंगच्या चाहत्यांना या शोबाबत खूपच उत्सुकता वाढली होती. आता या शोचा दमदार ट्रेलर (Ranveer VS Wild Trailer) प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.Also Read - पांढऱ्या रंगाच्या ब्रालेट आणि स्कर्टमध्ये Janhvi Kapoor चे हॉट फोटोशूट, फोटो पाहून चाहते फिदा!

या ट्रेलरमधून रणवीर सिंग बेयर गील्ससोबत खतरनाक स्टंट करताना दिसत आहे. महत्वाचे म्हणजे, ट्रेलरमध्ये सतत रणवीर दीपिकावरील प्रेम व्यक्त करत असल्याचे दिसत आहे. या ट्रेलरमध्ये जंगलातील लांडगे, अस्वल यासारख्या जंगली प्राण्यांसोबत रणवीरचे काही स्टंट पाहायला मिळत आहेत. एवढंच नाही तर तो डोंगर चढताना आणि अंधाऱ्या गुहेतून बेयर गील्ससोबत रस्ता शोधताना दिसत आहे. ट्रेलरमध्ये जे दाखवले आहे त्यावरु असे दिसून येते की या शोमध्ये रणवीर सिंग खूपच खतरनाक स्टंट करणार आहे. Also Read - Bhumi Pednekar झाली लालपरी, साडीमध्ये फोटोशूट करत दिल्या दिलखेच अदा!

Also Read - Karishma Kapoor Birthday : नवऱ्यापासून वेगळी होऊनही करिश्मा कपूर आहे कोट्यवधीच्या संपत्तीची मालकीण!

ट्रेलरच्या सुरुवातीला रणवीर म्हणतो, ‘हट्ट, स्वतःचा कम्फर्ट झोन सोडण्याचा हट्ट होता, पण हा हट्ट तुम्हाला कुठे नेऊन सोडेल सांगता येत नाही.’ स्टंटसोबतच या ट्रेलरमध्ये रणवीर बेयर ग्रील्ससोबत जंगली खाणं खाताना सुद्धा दिसत आहे. बेयर ग्रील्ससोबत गप्पा मारताना रणवीर सतत दीपिकावरील प्रेम व्यक्त करताना दिसत आहे. ट्रेलरच्या शेवटी तो बेयर ग्रील्सला ‘जय बजरंगबली’ असे बोलायला शिकवताना दिसत आहे.

महत्वाचे म्हणजे, रणवीर सिंग या शोमध्ये खूपच धम्माल करताना दिसत आहे. ‘फक्त दीपिकाच्या प्रेमामुळेच तो हे असे खतरनाक स्टंट करू शकला.’, असे देखील तो आपल्या चाहत्यांना वारंवार सांगत आहे. सध्या सोशल मीडियावर रणवीरच्या या शोच्या ट्रेलरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. हा ट्रेलर खूपच व्हायरल होत असून याला रणवीरच्या चाहत्यांनी खूप चांगली पसंती दिली आहे. आता हा शो कधी पाहायला मिळेल याबाबत त्याच्या चाहत्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. ‘रणवीर वर्सेज वाइल्ड’ लवकरच नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणार आहे. येत्या 8 जुलैला हा शो नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणार आहे.