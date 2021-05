मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री कंगना रानौतच्या (Kangana Ranaut) बॉडीगार्डविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कंगनाचा बॉडीगार्ड कुमार हेगडेवर (Bodygaurd Kumar Hegde) मुंबईतील एका मेकअप आर्टिस्टने लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार (Rape) केल्याचा आरोप केला आहे. पीडित महिलेने कुमार हेगडेविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी (Mumbai Police) कुमारविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. Also Read - सुहाना खानला डेट करणं सोपं नाही, शाहरुखने घातलेल्या या अटीचं करावं लागेल पालन

पीडित महिलेची वैद्यकीय तपासणी आणि जबाब नोंदवल्यानंतर बुधवारी रात्री डीएन नगर पोलिस ठाण्यात (D N Nagar Police Station) कुमार हेगडेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी कुमार हेगडेविरोधात कलम 376 (बलात्कार), 377 (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) आणि 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, कुमार हेगडे आणि तिची ओळख 2013 मध्ये झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले.'

Mumbai | A case under Sec 376 (rape charges) & 420 (cheating) of IPC registered against bodyguard of a famous Bollywood actress at DN Nagar PS in Andheri. He is yet to be arrested. Complainant alleged that he promised marriage to her & took Rs 50,000: DN Nagar Police (21.05)

