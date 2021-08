मुंबई : झी मराठी वाहिनीवरील ‘रात्रीस खेळ चाले 3’(Ratris Khel Chale 3) ही थरारक आणि रहस्यमय मालिका (Marathi Horror Serial) पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘रात्रीस खेळ चाले’ (Ratris Khel Chale) मालिकेचा तिसरा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. मात्र लॉकडाउनमुळे मालिकेचं चित्रीकरण थांबवण्यात आलं. आता पुन्हा एकदा ही मालिका प्रेक्षकांच्या काळजाचा ठाव घेण्यास सज्ज झाली आहे. येत्या 16 ऑगस्ट पासून रात्री 11 वाजता पुन्हा एकदा ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या मालिकेचा प्रोमो देखील समोर आला असून सोशल मीडियावर त्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.Also Read - Majhi Tujhi Reshimgath: अभिनेता श्रेयस तळपदेचं छोट्या पडद्यावर पुनरागमन; झी मराठीवरील या मालिकेत झळकणार

या मालिकेतील सर्व कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. मात्र यातील एका व्यक्तिरेखेने चाहत्यांना वेड लावलं ती म्हणजे शेवंता. हीच शेवंता (Shevanta) आता तिसऱ्या सीझनमध्ये (Ratris Khel Chale Third Season) पुन्हा एकदा नव्या अवतारात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो रिलीज झाला असून त्यात अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी शेवंता हटके शैलीत दिसत आहे. “तुम्ही बोलवलं आणि मी येणार नाही असं काधी होईल का? आलेच. फक्त नजरेला नजर देऊ नका. आतापर्यंत केवळ नजरेने घायळ केलं आता जीवच घेईल” असा इशारा देत हा प्रोमो प्रदर्शीत झाला आहे. अतिशय इंटरेस्टींग प्रोमोनंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोचली आता ही मालिका सुरू होण्याची प्रेक्षकांना प्रतिक्षा आहे. Also Read - Zee Marathi New Serial: 'तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं!'; 'झी मराठी'वर लवकरच सुरू होतेये नवी मालिका

मालिकेचे आधीचे ‘रात्रीस खेळ चाले’ आणि ‘रात्रीस खेळ चाले 2’ हे दोन्ही सीझन प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले होते. या मालिकेतील अण्णा नाईक (Anna Naik), शेवंता, दत्ता, माधव, पांडू, वच्छी या पात्रांना प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. आता ‘रात्रीस खेळ चाले 3’च्या (Ratris Khel Chale 3) माध्यमातून हे सर्व पात्र पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या महिन्यात ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज असल्याचे संकेत लेखक प्रल्हाद कुडतरकर यांनी दिले होते. त्यानंतर आता प्रदर्शनाची तारीख (Third Season Ratris Khel Chale) देखील समोर आली आहे. 16 ऑगस्टपासून झी मराठी वाहिनीवर सोमवार ते शनिवार रात्री 11 वाजता ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. (Ratris Khel Chale 3 : Third season of ‘Ratris Khel Chale’ Serial will be aired on Monday to Saturday from August 16 at 11 pm on Zee Marathi channel Shevanta and Anna Naik will be back)