मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता सोनू सूद (actor Sonu Sood) हा चित्रपटांमध्ये जरी खलनायकाची भूमिका साकारत असला तरी तो आज सर्वांसाठी रिअल लाईफ हिरो (Real Life Hero) झाला आहे. सोनू सूद लोकांना मदत करण्याची एकही संधी सोडत नाही. एखाद्याने मदत मागितली तरी सोनू तात्काळ त्यांना मदत करण्यासाठी धावून जातो. कोरोनाच्या या कठीण परिस्थितीत सोनू सूद सर्वांसाठी देव झाला आहे. कारण गेल्या दीड वर्षांपासून सोनू सूद कोरोना (Coronavirus) काळात गरजू लोकांना रस्त्यावर उतरुन मदत करत आहे. त्याची ही मदत करण्याची प्रक्रिया आजही तशीच सुरु आहे. आता पुन्हा एकदा सोनू सूदने असे पाऊल उचलले आहे की त्याचे कौतुक केल्याशिवाय तुम्ही राहणार नाही.

सोनू सूद गरजू कोरोनाबाधितांना रुग्णालयात (Hospital) बेड्स, औषध आणि ऑक्सिजन सिलेंडरचा पुरवठा करत आहे. देशामध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता सोनू सूदने आता ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याची घोषणा केली आहे. एकूण तीन ऑक्सिजन प्लांट (oxygen plant) उभारण्यात येणार असून या कामाला सुरुवात झाली आहे आंध्रप्रदेशच्या (andhra pradesh) कुर्नूल, निल्लोर आणि अटकामूर जिल्ह्यात हे ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात येत आहेत. स्वत: सोनू सूदने ट्वीट करत ही माहिती दिली आहे. त्यांच्या या कामाचे सर्वस्तरावरुन खूप कौतुक होत आहे.

Very happy to announce that the first set of my Oxygen Plants will be set up at Kurnool Government Hospital & one at District Hospital, Atmakur,Nellore, AP in the month of June!This would be followed by setting more plants in the other needy states! Time to support rural India 🇮🇳 pic.twitter.com/vLef9Po0Yl

— sonu sood (@SonuSood) May 22, 2021