Rekha Birthday : लाखो चाहत्यांच्या हृदयांवर अधिराज्य करणाऱ्या रेखा (Rekha Birth Date) आज (10 ऑक्टोबर) 68 वा वाढदिवस सेलिब्रेट करत आहेत. आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिलेल्या रेखा आजही सदाबहार अभिनेत्री आहेत. पण रेखा या अनेकदा वादात देखील सापडल्या आहेत. आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत रेखा यांनी एकापेक्षा एक सुपरहिट सिनेमे दिले. 'आस्था' (Aastha) चित्रपटातील किस्सा देखील त्यापैकीच एक आहे. आस्था चित्रपटात रेखा (Rekha) आणि ओम पुरी (Om Puri) सोबत दिसले होते. या चित्रपटात ओम पुरी आणि रेखा यांनी इंटिमेट सीन (Rekha and Om Puri love making scene) दिले होते. त्यामुळे त्या वादाच्या भोवऱ्यात देखील सापडल्या होत्या.

रेखा आणि ओम पुरींच्या केमिस्ट्रीनं सगळ्यांना केलं थक्क…

रेखा या सन 1997 मध्ये ओम पुरी यांच्यासोबत 'आस्था: इन द प्रिझन ऑफ स्प्रिंग' (Aastha: In the Prison of Spring) चित्रपटात दिसल्या होत्या. ओम पुरी आणि रेखा यांची बिंधास्त केमिस्ट्री पाहून सगळेच चकीत झाले होते. ओम पुरी आणि रेखा यांनी आस्था चित्रपटात इंटिमेट सीन दिले होते.

बॉक्स ऑफिस जादू दाखवू शकला नसलेला हा चित्रपट रेखा आणि ओम पुरी यांच्या सेक्स सीनमुळे जास्त चर्चेत होता. चित्रपटात रेखा यांनी ओम पुरी यांच्या पत्नीची भूमिका केली होती. ओम पूरी आणि रेखा यांनी या चित्रपटात भरपूर बेडरुम सीन्स दिले आहेत. विशेष म्हणजे रेखा आणि ओम पुरी यांचे बोल्ड सीन पाहून सेटवरील सगळेच थक्क झाले होते.

रिपोर्ट्सनुसार, ओम पुरी आणि रेखा हे दोघे सेक्स सीन देताना खूप जवळ आले होते. इतकंच नाही तर फिजिकल देखील झाले होते. रेखा आणि ओम पूरी यांनी एक सीन खुर्चीवर दिला होता. रेखा आणि ओम हा सीन करताना एकमेकांत इतके हरलवले होते, की खुर्ची पडणारच होती.