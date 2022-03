RRR Box Office Collection: ‘बाहुबली’ फेम दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली ( SS Rajamouli ) यांचा मोस्ट अवेटेड चित्रपट RRR शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. गेल्या दोन वर्षांपासून या चित्रपटाची (Movie) प्रेक्षकांना प्रतीक्षा होती. प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने धूम केली आहे. पाहिल्यास दिवसात या चित्रपटाने जबरदस्त कमाई ( RRR Collection) केली आहे. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता आठवडाभरता हा चित्रपट बक्कळ कमाई करत मोठ मोठ्या चित्रपटांचा रेकॉर्ड तोडण्याची शक्यता आहे. ट्रेंड अनॅलिस्ट रमेश बाला यांच्या म्हणण्यानुसार चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनने पहिल्या दिवशी 18 कोटी रुपयांची कमाई केली. तेलुगूमध्ये फिल्मने सर्व रेकॉर्ड तोडत 100 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.



RRR या चित्रपटाने भारतातच नव्हे तर विदेशातही आपला डंका वाजविला आहे. या चित्रपट ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये देखील चांगली कमाई करत आहे. चित्रपटाने अमेरिकेतही बंप्पर कमाई करत 5 मिलियन डॉलर क्लबमध्ये एट्री केली आहे. चित्रपटाने अमेरिकेतील बॉक्स ऑफिसवर 4.5 मिलियन डॉलर कमाई केली आहे. यासह ट्रेंड अनॅलिस्ट तरण आदर्श यांच्या ट्वीट नुसार या चित्रपटाने अमेरिकाशिवाय युकेमध्ये 2.38 लाख युरोपेक्षा जास्त कमवई करत 2.40 कोटी रुपये आपल्या खात्यात जोडले आहे. तर नॉर्थ अमेरिका आणि कॅनडात 26.46 कोटींची कमाई केली आहे.

All-time Record Alert!#RRR ‘s Day 1 Share in Nizam is a new all-time record of ₹ 23.3 Crs..

Day 1 Telugu States gross must be more than ₹ 100 Crs..

