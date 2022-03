RRR Box Office Collection: साऊथ सुपरस्टार (South Superstar) ज्यूनिअर एनटीआर (Jr NTR) आणि राम चरण (Ram Charan) स्टारर चित्रपट ‘आरआरआर’ (RRR Movie) रीलीज होऊन अवघे दोन दिवस झाले आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून कमालीचा प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दोन दिवसांत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) जबरदस्त जादू केली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 200 कोटींची कमाई केली होती. आता या चित्रपटाचे हिंदी व्हर्जन देखील चांगलीच कमाल करत आहे. या चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनने देखील अवघ्या दोन दिसांतच कोट्यवधींची कमाई केली आहे.Also Read - RRR Box Office Collection: RRRचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका; पहिल्याच दिवशी केली कोट्यवधींची कमाई!

बाहुबली चित्रपटाचे डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) यांचा हा दुसरा बिग बजेट चित्रपट आहे. या चित्रपटात ज्युनिअर एनटीआर आणि राम चरण व्यतिरिक्त बॉलिवूड सुपरस्टार अजय देवगण (Bollywood Actor Ajay Devgan) आणि आलिया भट (Alia Bhatt) हे देखील मुख्य भूमिकेत आहे. कमाईच्या बाबतीत आरआर आर चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर देखील सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. या चित्रपट पाहण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी देखील प्रेक्षकांनी तुफान गर्दी केली होती. या चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनने दोन दिवसांत तब्बल 45 कोटींची कमाई केली आहे. Also Read - 'Bachchhan Paandey' फ्लॉप झाल्यामुळे Akshay Kumar दुखावला, म्हणाला - 'काश्मीर फाइल्सने माझा चित्रपट...'

#TheKashmirFiles witnesses Majestic growth on its 3rd Saturday- Early estimates suggests ₹ 8.5-9.5 cr collection on its day 16.. #RRR also shows 20-25 % Jump on Saturday which’ll take its day-2 total to ₹ 24-25 cr nett..

Overall HUGE SATURDAY of ₹ 33-35

at the Box Office.

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) March 26, 2022