मुंबई: चित्रपट निर्माते एस एस राजामौली (SS Rajamouli) यांनी आपला आगामी बहुप्रतिक्षित चित्रपट "आरआरआर" (RRR) पुढील वर्षी 7 जानेवारी 2021 रोजी प्रदर्शित केला जाईल असे जाहीर केले आहे. हा चित्रपट भारतातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या बहुभाषिक चित्रपटात प्रथमच एका बॅनरखाली टॉलीवूड अभिनेता राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (Jr NTR) आणि बॉलिवूड कलाकार आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आणि अजय देवगण (Ajay Devgan) एकत्र आले आहेत.

जूनियर एनटीआरने (Jr NTR) देखील सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिले की "07.01.2022 !!! जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये भारतातील सर्वात मोठा अॅक्शन ड्रामा (Action drama movies) अनुभवण्यासाठी सज्ज व्हा. " यापूर्वी हा चित्रपट ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. परंतु साथीच्या आजारामुळे अनेक चित्रपटगृहे बंद आहेत त्यामुळे त्याची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची माहिती सोशल मीडियाद्वारे पोस्टर शेअर करून देण्यात आली आहे. जूनियर एनटीआर, राम चरण, अजय देवगण आणि आलिया भट्ट या पोस्टरमध्ये आपापल्या पात्रांमध्ये दिसत आहेत. दरम्यान कोविडमुळे चित्रपटाची रिलीज डेट आधीच पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र आता हा चित्रपट ठरलेल्या तारखेलाच प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा आहे.

THE WAIT IS OVER… RAJAMOULI FINALISES 'RRR' RELEASE DATE: 7 JAN 2022… The much-awaited #RRRMovie – directed by #SSRajamouli – to release on 7 Jan 2022… Stars #JrNTR, #RamCharan, #AjayDevgn and #AliaBhatt. #DVVMovies #PENMovies #RRR #RRROnJan7th pic.twitter.com/S6V2IEIFJt

