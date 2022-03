Runway 34 Teaser Out: बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणचा (Ajay Devgn) आगामी चित्रपट ‘रनवे 34’ची टीझर रिलीज झाला आहे. सलमान खानने (Salman Khan) आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा टीझर (‘Runway 34’ Teaser) शेअर केला आहे. हा टीझर शेअर करताना सलमानने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “माझ्याकडे कोणताही चित्रपट तयार नाही. त्यामुळे मी माझा भाऊ अजय देवगणला विनंती केली आहे, तो ईदी द्यायला येऊ शकतो. चला ही ईद साजरी करूया आणि पाहूया #Runway34′. या टीझरमुळे प्रेक्षकांची चित्रपटाविषयची उत्सुकता नक्कीच वाढणार आहे.Also Read - नागराज मंजुळेच्या 'Jhund'ची बॉक्स ऑफिसवर जादू, पहिल्या दिवशी जमवला इतक्या कोटींचा गल्ला!

I don’t have any film ready toh maine apne bhai @ajaydevgn se request ki hai if he can come on Eid, Eidi dene ke liye. Chalo iss Eid hum sab celebrate karenge aur dekhenge #Runway34#Runway34Teaser Out Now! https://t.co/NLOhLUQ1sr #Runway34OnApril29

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 15, 2022