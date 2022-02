Salman Khan And Katrina Kaif Photo Viral: बॉलिवूडचा (Bollywood) सुलतान अर्थात अभिनेता सलमान खान (Actor Salman Khan) आणि अभिनेत्री कतरिना कैफने (Actress Katrina Kaif) त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘टायगर 3’च्या (Tiger 3) शूटिंगला सुरुवात केली आहे. दिल्लीमध्ये या चित्रपटाची शुटिंग सुरु झाली आहे. एवढी कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना सुद्धा सलमानच्या चाहत्यांनी (Salman Khan Fans) त्यांचे फोटो क्लिक करून सोशल मीडियावर (Social Media) शेअर केले आहेत. सलमान खानचे चाहते त्याचा आगामी चित्रपट ‘टायगर 3’ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याआधीही सलमानने वर्कआउट (Salman Khan Workout) करतानाचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. यामध्ये त्याची जबरदस्त बॉडी दिसत आहे. सलमानच्या या फोटोवर चाहते प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. वयाच्या 56 व्या वर्षी देखील सलमानची अशी बॉडी पाहून नेटिझन्स त्याचे खूप कौतुक करत आहेत.Also Read - Gangubai Kathiawadi Movie: 'गंगूबाई'च्या या सवयीमुळे रणबीर कपूर हैराण, याबाबत केली तक्रार!

Also Read - Randhir Kapoor Birthday: बबितासोबत लग्न करुन रणधीर कपूर यांनी पहिल्यांदाच बदलली होती 'कपूर घराण्याची' ही परंपरा, यामुळे नात्यात आला दुरावा!

'टायगर 3'मध्ये सलमान खानची सर्वात दमदार स्टाईल आणि आकर्षक बॉडी दिसणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यावेळी या चित्रपटात इमरान हाश्मीची (Emraan Hashmi) एन्ट्री झाली आहे, ते एका दमदार खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटाचा एक छोटासा भाग यशराज स्टुडिओमध्ये (Yashraj Studio) शूट केला जाणार आहे. 'टायगर 3' चित्रपटाच्या दिल्लीतील (Delhi) शुटिंग वेळीचे सलमान खानचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. या फोटोमध्ये सलमान खानसोबत कतरिना कैफ देखील दिसत आहे.

