Salman Khan Bollywood Career: बॉलिवूडमधील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी (Bollywood Superstar) सलमान खान हा एक आहे. बॉलिवूडमध्ये त्याच्या नावाचे एक वेगळचं वलय आहे. बॉलिवूडसह चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्या सलमाच्या (Salman Khan) चित्रपटांची चाहत्यांना कायम क्रेझ असते. बॉलिवूडचा दबंग खान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सलमान खानाने (Salman Khan Career) आपल्या फिल्मी करिअरची 34 वर्षे पूर्ण केली आहे. 1988 मध्ये सलमानने ‘बीवी हो तो ऐसी’ या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये डेब्यू केला होता. लवकरच तो ‘किसी का भाई किसी का जान’ या चित्रपटात दिसणार आहे.Also Read - Bigg Boss 16 : बिग बॉसच्या घरात हे स्पर्धक घेणार एन्ट्री, 7 सेलिब्रिटींची नावं आली समोर!

सलमान खानला आज कुठल्याही परिचयाची गरज नाही. त्याच्या नावावरच चित्रपट चालतात. बॉलिवूडमधील सर्वात महागड्या अभिनेत्यांच्या यादीत त्याचे नाव येते. आज सुपरस्टार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सलमान खानाला त्याच्या पहिल्या चित्रपटात पाहिजे तसे यश आणि प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. 26 ऑगस्ट 1988 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘बीवी हो तो ऐसी’ या चित्रपटाद्वारे सलमानने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपट ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा या मुख्य भूमिकेत होत्या. Also Read - Raksha Bandhan 2022: बॉलिवूडमधील या आहेत सर्वात बेस्ट बहीण-भावाच्या जोड्या, एकमेकांवर करतात जीवापाड प्रेम!

34 Years Of Lights, Camera and Action 🎬

He made us laugh, cry, smile and entertained us; the legacy continues!#34YearsOfSalmanKhanEra @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/6lfkUCq4CL

— Salman Khan Films (@SKFilmsOfficial) August 26, 2022