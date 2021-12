Salman Khan Got Expensive Birthday Gifts: बॉलिवूडचा ‘सुल्तान’ अर्थात सलमान खान (Salman Khan) याने नुकताच (27 डिसेंबर) मोठ्या उत्साहात वाढदिवस साजरा केला. सलमान खान आता 56 वर्षांचा झाला आहे. सलमान खानच्या बर्थडेचं त्याच्या चाहत्यांना मोठं आकर्षण असतं. सलमानने यंदा त्याचा वाढदिवस पनवेल येथील फार्म हाऊसवर सेलिब्रेट केला. त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांसह फिल्म इंडस्ट्रीतील काही मोजक्याच सेलेब्सने हजेरी लावली.Also Read - Salman Khan पाठोपाठ गायिकेलाही चावला साप, छातीवर चढला आणि केला दंश... पाहा VIDEO

सलमान खानवर यंदाच्या बर्थडेला महागड्या गिफ्ट्स वर्षाव झाला आहे. सलमानला अनेक अमुल्य वस्तू गिफ्टमध्ये मिळाल्या आहे. या वस्तूंच्या किमती ऐकून तर तुम्ही थक्क व्हाल. कतरिना कैफ हिने तर सलमानच्या गिफ्टवर लाखो रुपये खर्च केले आहेत. इतकेच नाही तर सलमान खानला त्याच्या एका भावाने BMW तर दुसऱ्याने ऑडी आरएस क्यू 8 कार गिफ्ट केली आहे. . Also Read - Salman Khan Fitness: वयाच्या 56 व्या वर्षी देखील सलमान फिट, जाणून घ्या कशी घेतो फिटनेसची काळजी

‘स्पॉटबॉय’ने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये सलमान खानला (Salman Khan Birthday Gifts List) मिळालेल्या बर्थडे गिफ्टची यादीच प्रसिद्ध केली आहे. रिपोर्टनुसार, सलमानला (Salman Khan Got Birthday Gift From Katrina Kaif) त्याची खास फ्रेंड कतरिना कैफने 2-3 लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे ब्रेसलेट गिफ्ट केलं आहे. जॅकलिन फर्नांडीसने सलमानला 10-12 लाख रुपयांचे महागडे घड्याळ गिफ्ट केले आहे. इतकेच नाही तर सलमानला यंदाच्या बर्थडेला अनेक महागडे गिफ्ट्स मिळाले आहेत. Also Read - Salman Khan B'day: मारहाण नाही, तर या कारणामुळे Aishwarya Rai ने संपवले सलमानसोबतचे संबंध

मिळालेली माहिती अशी की, सलमान खानला (Salman Khan Got Expensive Birthday Gift from Shilpa Shetty) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने 16-17 लाख रुपयांचे डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट केले आहे. दुसरीकडे अनिल कपूरने देखील आपल्या प्रिय मित्र सलमानला 27-29 लाख रुपयांचे लेदर जॅकेट भेट केलं आहे. तसेच सलमान खानचा खास मित्र संजय दत्तने देखील त्याला 7-8 लाख रुपयांचे डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट केले आहे.

त्याचबरोबर सलमानची बहीण अर्पिताने आपल्या लाडक्या भावाला 15-17 लाख रुपये किमतीचे रॉलेक्स घड्याळ गिफ्ट केले आहेत. सोहेल खान आणि अरबाझ खान या दोघांनी तर सलमाच्या गिफ्ट्सवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला आहे. दोन्ही भावांनी सलमानला 23-25 लाखांची बीएमडब्ल्यू कार आणि 2-3 कोटींची ऑडी आरएस क्यू 8 कार गिफ्ट केली आहे.