मुंबई: दक्षिणात्य अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभू (Samantha) आणि सुपरस्टार नागाअर्जुनचा मुलगा नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) यांनी अखेर वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून समंथा आणि नागाचैतन्य घटस्फोट (divorce)घेणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र दोघांकडूनही यावर प्रतिक्रिया दिली नव्हती. अखेर आज दोघांनीही आपण वेगळे होत असल्याचे जाहीर केले आहे. समंथा आणि नागा चैतन्य यांनी सोशल मीडियावरून याबाबत घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयाने अनेक चाहत्यांचा हिरमोड झाला आहे. (Samantha and Naga Chaitanya decided to get divorce! announced on social media)

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच समांथाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊन्टवरून अक्कीनेनी हे आडनाव हटवले होते. त्यामुळे त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सुरु झाला होत्या. अखेर आज समांथाने इंस्टाग्राम अकाउन्टवरून पोस्ट शेअर करत या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. समंथा आणि नागा चैतन्यच्या या निर्णयामुळे अनेक चाहत्ये निराश झाले आहेत. “पती-पत्नी या बंधनातून वेगळं झालो असलो तरी एक चांगले मित्र म्हणून आम्ही कायम राहू” अशा आशयाची पोस्ट करत या दोघांनीही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Samantha and Naga Chaitanya decided to get divorce! announced on social media)

View this post on Instagram A post shared by S (@samantharuthprabhuoffl)

नागा चैतन्य आणि समंथा यांच्या लग्नाला 4 वर्ष झाली होती. 4 वर्षांनंतर त्यांनी आपल्या या नात्यातून मोकळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. समांथाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “बराच विचार केल्यानंतर मी आणि नागा चैतन्यने पती-पत्नीच्या नात्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही खूप चांगले मित्र-मैत्रिण आहोत आणि आमच्यात असलेल हे नात कायम राहिल.” या आशयाची पोस्ट शेअर करत समांथाने चाहत्यांचे दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आभार मानले आहे. ‘चार फिल्मफेअर पुरस्कार, दोन नंदी पुरस्कार, चार दक्षिण भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि तीन सिनेमा पुरस्कार मिळवलेल्या सामंथा तामिळ आणि तेलगू सिनेसृष्टीत फेवरेट लिस्टमध्ये आहेत. (Samantha and Naga Chaitanya decided to get divorce! announced on social media)