Samantha Ruth Prabhu On Naga Chaitanya Affair: दाक्षिणात्या सिने इंडस्ट्रीत कोणे एके काळी हॉट कपल, पॉवर कपल म्हणून प्रसिद्ध असलेले अभिनेता नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) आणि अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) आता विभक्त झाले आहेत. परंतु, त्यानंतर देखील सामंथा रुथ प्रभु आणि नागा चैतन्य या ना त्या मुद्द्यावरून चर्चेत आहेत. आता नागा चैतन्य आणि शोभिता धुलिपाल हिच्या अफेअरची चर्चा सुरू झाली आहे. दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत. यावरून आता सामंथा हिने मौन सोडलं आहे.Also Read - ब्लू कलरच्या ड्रेसमध्ये Janhvi Kapoor ने दिल्या क्यूट पोझ, फोटो पाहून चाहत्यांना आली श्रीदेवीची आठवण!

सामंथा आणि नागा चैतन्य हे आता विभक्त झाले आहेत. त्यांना एकमेकांविषयी कोणतीही तक्रार नाही. तरी देखील फॅन्स आणि ट्रोलर त्यांना त्रास देत असतात. आता नागा चैतन्य आणि शोभिता धुलिपाल हिच्या अफेयरची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. आता ट्रोलर्ल विनाकारण सामंथा हिला ओढत असताना दिसत आहे. Also Read - Aliyah Kashyap Intimate With Boyfriend: बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध दिग्दर्शकाची कन्या बॉयफ्रेंडसोबत कारमध्ये दिसली तसल्या अवस्थेत...

सामंथाने मंगळवारी ट्विटरच्या माध्यमातून नागा चैतन्यच्या अफेयरच्या वृत्तावरून जवळपास प्रत्येक ट्वीटला रीट्वीट केले. ‘एखाद्या तरुणीबद्दल काही अफवा असेल तर ती खरंच असेलही. पण एखाद्या तरुणाबद्दल अफवा असेल तर ती तरुणीनेच पसरवलेली असू शकते. मित्रांनो आता मोठे व्हा… ज्या दोघांविषयी चर्चा सुरू आहे. ते आपापल्या जीवनात पुढे निघाले आहेत. तुम्ही देखील त्याकडे फारसे लक्ष देऊ नका. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रीत करा. आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या, पुढे जा!!’ असे सामंथाने म्हटले आहे. Also Read - पावसात भिजून ओलिचिंब झाली Urfi Javed, साडीमध्ये दिसतेय खूपच हॉट!

Rumours on girl – Must be true !!

Rumours on boy – Planted by girl !!

Grow up guys ..

Parties involved have clearly moved on .. you should move on too !! Concentrate on your work … on your families .. move on!! https://t.co/6dbj3S5TJ6

— Samantha (@Samanthaprabhu2) June 21, 2022