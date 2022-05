Samrat Prithviraj Movie : बॉलिवूड (Bollywood) सुपरस्टार अक्षय कुमारचा (Actor Akshay Kumar) बहुप्रतिक्षित आणि आगामी चित्रपट ‘पृथ्वीराज’च्या (Prithviraj Movie) नावावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. रिजील होण्यापूर्वीच हा चित्रपट वादात सापडला होता. करणी सेनेने या चित्रपटाला विरोध करत त्याचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती. प्रचंड विरोध आणि टीकेनंतर निर्मात्यांनी या चित्रपटाचे नाव बदलण्याची घोषणा केली. यानंतर अक्षय कुमारच्या चित्रपटाचे नाव बदलून ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) असे करण्यात आले. आता या चित्रपटाचे नव्या नावासह नवीन पोस्टर रिलीज करण्यात आले आहे.Also Read - Pankaj Kapoor Birthday : पंकज कपूर यांच्या चित्रपटाला मिळाले होते 8 ऑस्कर पुरस्कार, मुलगा देखील आहे यशस्वी बॉलिवूड स्टार!

यशराज फिल्म्सने (YRF) आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन हा पोस्टर शेअर केला आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या चित्रपटाच्या नवीन पोस्टरमध्ये नवीन शीर्षकासह चित्रपटातील मुख्य कलाकार देखील दिसत आहेत. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चित्रपटाचे नाव बदलले असून ते जाहीर करण्यासाठी ‘सम्राट पृथ्वीराज’चे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे. या नवीन पोस्टरमध्ये अभिनेता अक्षय कुमार आणि मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) यांच्यासोबत अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutta) आणि सोनू सूद (Sonu Sood) देखील दिसत आहेत. अक्षय कुमारने देखील आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटच्या स्टोरीवर आपल्या चित्रपटाचे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे. Also Read - गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये Janhvi Kapoor चा हॉट अंदाज, फोटो पाहून चाहते फिदा!

Fiercely courageous and a born warrior – Samrat Prithviraj Chauhan. Book your tickets tomorrow to watch this grand story! Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #SamratPrithviraj Chauhan with #YRF50 only at a theatre near you on 3rd June! pic.twitter.com/s6QjT2tAcH

— Yash Raj Films (@yrf) May 28, 2022