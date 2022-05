Samrat Prithviraj Trailer 2 : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारचा (Akshay Kumar) बाहुप्रतिक्षीत चित्रपट ‘साम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj Movie) सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा दुसरा ट्रेलर (Second Trailer) आज रिलीज करण्यात आला आहे. अंगावर शाहारे आणणारा हा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. या ट्रेलरमुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. या ट्रेलरमध्ये सम्राट पृथ्वीराज यांच्या दमदार भूमिकेत असलेल्या अक्षय कुमारने चाहत्यांची उत्कंठा वाढवली आहे. ट्रेलरमध्ये अक्षय राजाचे कर्तव्य बचावताना दिसत आहे. या चित्रपटात अक्षयसोबत अभिनेत्री मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) मुख्य भुमिकेत दिसणार आहे. हे दोन्ही कलाकार सध्या या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहेत.Also Read - चित्रपटापेक्षा कमी नाही Paresh Rawal यांची लव्हस्टोरी , बॉसच्या मुलीसोबतच असे केले लग्न!

अक्षय कुमारने हा ट्रेलर आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून शेअर केला आहे. तो शेअर करता त्याने कॅप्शनमध्ये “सत्य आणि सन्मानासाठी महान युद्ध, पाहा शेवटचा हिंदू सम्राट सम्राट पृथ्वीराज चौहान. हिंदी, तमिळ आणि तेलुगुमध्ये रिलीज होत आहे. 3 जून रोजी तुमच्या जवळच्या सिनेमागृहात साजरा करा ‘सम्राट पृथ्वीराज'” असे कॅप्शन दिले आहे. Also Read - GT vs RR Final IPL 2022: गुजरात टायटन्सने आपल्या पहिल्याच हंगामात मिळवले विजेतेपद, राजस्थानचा 7 विकेटने पराभव

सत्य और सम्मान के लिए महा युद्ध | Dekhiye Samrat Prithviraj Chauhan – #AakhriHinduSamrat abhi! Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #SamratPrithviraj Chauhan only at a theatre near you on 3rd June. pic.twitter.com/T4xp1vPafw

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 30, 2022