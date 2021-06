मुंबई: बॉलिवूडच्या दिग्‍गज एक्‍ट्रेस शबाना आझमी (Bollywood Actress Shabana Azmi) यांना घरबसल्या दारू मागवणं चांगलंच महागात पडलं आहे. शबाना आझमी यांची ऑनलाईन व्यवहारात (Online Fraud) आर्थिक फसवणूक झाली आहे. याबाबत खुद्द शबाना आझमी यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे. Also Read - Liquor Home Delivery In Delhi: आता अ‍ॅप-वेबसाइटवरून ऑर्डर करू शकता दारू

शबाना आझमी यांनी एका वॉईनशॉपमध्ये दारुसाठी ऑर्डर दिली होती. त्यांनी ऑनलाईन ऑर्डर करून दारु घरपोहोच (Liquor Home Delivery) मागवली होती. यासाठी त्यांनी एडव्हॉन्स पेमेंट देखील केलं होतं. परंतु, बराच वेळ झाला तरी त्यांना पार्सल मिळालंच नाही. त्यांनी संबंधित वॉईनशॉपवर फोन केला. मात्र, त्यांचा फोन कोणी रिसिव्ह केलाच नाही. त्यानंतर शबाना यांनी ट्वीट करून झालेल्या प्रकाराची माहिती दिली आहे.

BEWARE I have been cheated by them. #Living liquidz I paid upfront and when the ordered item didnt turn up they stopped picking up my calls! I paid Account no.919171984427 IFSC- PYTM0123456 Name living liquidz Paytm payment bank

‘सावधान, माझी Living liquidz कडून फसवणूक झाली आहे. मी या दुकानातून घरपोहोच मद्य मागवली होती. त्यासाठी एडव्हॉन्स पेमेंट देखील केलं होतं. मात्र, मला पार्सल मिळालं नाही. मी संबंधित दुकानात फोन करतेय पण कोणी फोन घेत नाही आहे, असं शबाना आझमी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Madam on Google the numbers displayed are fake

For 99% of liquor stores

Living liquids didn’t con you but usual cons pulled a fast one to Rob you

Plz file a police complaint & raise awareness on this issue wherein thousands of people have got robbed of their hard earned money

— ANDHERI LOKHANDWALA OSHIWARA CITIZEN’S ASSOCIATION (@Lokhandwala_Bom) June 24, 2021