Shahrukh Khan Viral Photo : गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर याचे रविवारी निधन (Lata Mangeshkar passed away) झाले. वयाच्या 92व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. लतादीदींच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्क मैदानात (Shivaji Park Maidan) शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आले. आर्मी (Army), नेव्ही (Navy) आणि एअरफोर्सचे (Airforce) अधिकारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), राजकारणी (Politician), बॉलीवूड (Bollywood) आणि क्रीडा (Sports) क्षेत्रातील मान्यवरांनी एकत्रितपणे लता मंगेशकर यांना अखेरचा निरोप दिला. लतादीदींना अखेरचा निरोप देण्यासाठी बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानने (Actor Shahrukh Khan) उपस्थिती लावली होती. शाहरुख खानचा लतादीदींना अखेरचा निरोप देतानाचा फोटो सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे.Also Read - Lata Mangeshkar Dies: लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर राज्यात सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर

