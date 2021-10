मुंबई: शरद केळकर (Sharad Kelkar) हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्यांपैकी एक आहे आणि त्याच्या आवाजापासून ते त्यांच्या स्टाईलपर्यंत त्याचे अनेक चाहते आहे. शरद केळकर 7 ऑक्टोबर रोजी आपला 45 वा वाढदिवस (Sharad Kelkar Birthday) साजरा करत आहे. बॉलिवूड चित्रपटांव्यतिरिक्त (Bollywood Actor) शरद केळकरने मराठी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे आणि छोट्या पडद्यावरील आणि वेब सीरिजमधील प्रसिद्ध अभिनेत्यांपैकी तो एक आहे. (Happy Birthday Sharad Kelkar Here Is Amazing Thing About Actor)Also Read - Riteish Dekhmukh Video: रितेश देशमुखने मजेशीर व्हिडिओ केला शेअर, म्हणाला- ‘माझी पत्नी मला देव समजते पण जेव्हा…’

शरद केळकरचा जन्म (Sharad Kelkar born) 7 ऑक्टोबर 1976 रोजी मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे झाला. त्याने मार्केटिंगमध्ये पदवी शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण (education) पूर्ण केल्यानंतर शरद केळकरने काही काळ शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक म्हणूनही काम केले. तो त्याच्या फिटनेसबद्दल सुरुवातीपासूनच चर्चेत असायचा. शरदने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2004 साली दूरदर्शनच्या 'आक्रोश' या मालिकेतून केली.

यानंतर शरद केळकरने बराच काळ काही टीव्ही शोमध्ये होस्ट (TV show Host) म्हणून काम केले. शरद टीव्ही जगतातील अनेक प्रसिद्ध मालिकांमध्येही दिसला. त्यात 'भाभी', 'रात हो को है', 'सीआयडी', 'सात फेरे', 'नच बलिये 2', 'बैरी पिया', 'उतरन', 'कुछ तो लोक कहेंगे' 'कौई लौट के आया है' या मालिकांचा समावेश आहे.

चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाल्यास 2004 मध्येच त्याने अक्षय खन्नाचा कॉमेडी चित्रपट ‘हलचल’मधून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. यानंतर तो ‘गोलियों की रसलीला रामलीला’ चित्रपटात दिसला. या चित्रपटातील त्याचे पात्र फार मोठे नव्हते. परंतु प्रेक्षकांनी त्याला खूप पसंती दर्शवली. याशिवाय शरदने ‘मोहेंजो दारो’, ‘बादशाहो’, ‘हाऊसफुल 4’ आणि ‘तानाजी’ सारख्या चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. शरद केळकरने ‘बाहुबली’ (Baahubali) चित्रपटात प्रभाससाठी आपला आवाज डब केला होता.

शरदच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास त्याने 2005 मध्ये त्याची सहकलाकार कीर्ती गायकवाड केळकरशी लग्न केले. शरदला एक मुलगीही आहे. दूरदर्शनच्या आक्रोश मालिकेदरम्यान दोघांची पहिल्यांदा भेटले होती. (Sharad Kelkar Birthday: Sharad Kelkar was sports teacher, Become famous for his voice in ‘Baahubali’)