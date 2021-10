मुंबई: बॉलिवूड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी (Actor Shilpa Shetty) आणि तिचा पती आणि बिझनेसमन राज कुंद्रा (Raj Kundra) यानं एक्‍ट्रेस-मॉडल शर्लिन चोप्राविरुद्ध (Sherlyn Chopra) सुमारे 50 कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा (defamation Case) दावा दाखल केला आहे. याआधी शर्लिन चोप्रा हिनं राज कुंद्रा आणि शिल्‍पा शेट्टीविरुद्ध लैंगिक छळ, फसवणूक आणि धमकावण्याचा आरोप केला होता. शर्लिननं जुहू पोलिस स्टेशनमध्ये (Juhu Police Station) तक्रारही दाखल केली होती. अंडरवर्ल्‍डकडून धमकी दिल्याचा देखील आरोप शर्लिननं केला आहे.Also Read - Shilpa Shetty नं चाहत्यांना दिला धक्का! न्यू हेअरस्टाईलच्या नादात उडवले डोक्यावरचे निम्मे केस, पाहा Video

शर्लिननं केलेले आरोप आणि तिनं पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीवर राज कुंद्रा आणि शिल्‍पा शेट्टीच्या वकीलांनी तिला इशारा दिला होता. शर्लिन चोप्रानं कायद्याच्या चौकटीत राहून राज आणि शिल्पावर आरोप करावेत. शर्लिननं राज आणि शिल्पावर सार्वजनिकरित्या आरोप केले आहेत. शर्लिनच्या प्रत्येक आरोपाला कोर्टात उत्तर दिलं जाईल, असा इशारा राज आणि शिल्पाच्या वकिलांनी दिला होता. त्यानंतर आता राज आणि शिल्पानं शर्लिनविरुद्ध 50 कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. Also Read - Cruise Drugs Party Case: Aryan Khan ला वाचवण्यासाठी शिवसेना नेत्यानं ठोठावलं सुप्रीम कोर्टाचं दार

Actor Shilpa Shetty & her husband Raj Kundra file a defamation suit of Rs 50 crores against Sherlyn Chopra

Chopra had filed a complaint against Raj Kundra & Shilpa Shetty for allegedly committing sexual harassment, cheating & criminal intimidation

(file photo) pic.twitter.com/giUuXbhI1a

— ANI (@ANI) October 19, 2021