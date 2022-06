Shilpa Shetty Hot Look Compared to Urfi Javed: बॉलिवूड सेलेब्रिटीज काय खातात, काय परिधान करतात याचीच चर्चा इंस्टाग्राम (Instagram), सोशल मीडियावर (Social Media) सुरू असते. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. अशात काही लोक एक्टर्सचा लूक पाहून त्यांचं कौतुक करतात कर काही त्यांची थट्टा मस्करी करू त्यांना ट्रोल (Troll) करतात. प्रसिद्ध एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) हिच्या सोबत देखील असंच काहीसं घडलं. काही दिवसांपूर्वी शिल्पा शेट्टी बोल्ड गेटअपमध्ये (Shilpa Shetty Bold Look) दिसली. लोकांनी तिची तुलना थेट उर्फी जावेद (Urfi Javed) हिच्याशी केली. चला तर मग जाणून घेऊ या शिल्पाचा कोणता लूक पाहून लोकांना उर्फी जावेद आठवली.Also Read - Maharashtra Corona Update: नागरिकांनो काळजी घ्या, राज्यात आज 3081 रुग्णांची नोंद, मुंबईत चिंता वाढली

या बोल्ड लूकमध्ये ट्रोल झाली Shilpa Shetty

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) काही महिन्यांपूर्वी बोल्ड लूकमध्ये दिसली होती. निमित्त होतं ते तिचा नवा चित्रपट 'निकम्मा'च्या (Nikamma) ट्रेलर लॉन्चिग इव्हेंटचं. शिल्पा शेट्टी खूपच बोल्ड लूकमध्ये कार्यक्रमाला उपस्थित होती. शिल्पाने यावेळी लाल रंगातील डीप नेक, स्ट्रॅपलेस ब्लाउज आणि निळा साडी नेसली होती. ही एक धोती स्टाइल साडी होती. तिचे पाय देखील दिसत होते. शिवाय शिल्पाने मस्टर्ड रंगाची कॅप देखील घातली होती.

लोक म्हणाले, अरे ही तर Urfi Javed च दिसतेय…

शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) हॉट आणि बोल्ड अंदाज काही लोकांना आवडला. पण काही लोकांनी शिल्पावर टीका केली. तिला ट्रोल केलं.

विरल भयानी (Viral Bhayani) याने शिल्पाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यावर बहुतांस यूजर्सनी निगेटिव्ह कमेंट केल्या आहेत. काही यूजर्सनी तर शिल्पाची तुलना थेट उर्फी जावेद (Urfi Javed) हिच्यासोबत केली. ‘आपकी आउटफिट उर्फी जावेद से इन्स्पायर्ड है!’, असे एका यूजरने म्हटले आहे.

शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) नवा चित्रपट ‘निकम्मा’ (Nikamma) एक अॅक्शन एंटर्टेनर आहे. 17 जून, 2022 रोजी हा चित्रपट रिलीज होईल. चित्रपटात अभिमन्यु दसानी (Abhimanyu Dassani) आणि शर्ली सेठिया (Shirley Sethia) प्रमुख भूमिकेत दिसेल.