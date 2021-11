मुंबई: ‘इंटरनॅशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन’ (International Day for Elimination of Violence Against Women) काल, 25 नोव्हेंबरला जगभरात साजरा झाला. सोशल मीडियावरही (Social Media) त्याची जोरदार चर्चा झाली. ‘कू’वर (Koo App) राजकारण्यांसह कलावंतांनीही पोस्ट करत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात आपल्या भावना व्यक्त केल्या.Also Read - BJP Government in Maharashtra: महाराष्ट्रात आमचं सरकार येणार, भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान

बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरनं (Shraddha Kapoor) 'इंटरनॅशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन' दिनानिमित्त एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यात श्रद्धा कपूर युएन वुमनची प्रतिनिधी निष्ठा सत्यमसोबत चर्चा करताना दिसते आहे. या चर्चेत श्रद्धाने घरगुती हिंसेबाबतची तिची निरिक्षणं आणि मतं अतिशय प्रगल्भपणे मांडली. सोबतच अतिशय मनापासून बोलताना ती हळवी झाली.

आजची आधुनिक स्त्रीसुद्धा घरगुती हिंसेचं गांभीर्य नेमकेपणानं समजून घेत नाही. ती रोज अपमान सहन करते. आजची स्त्री It's Ok म्हणत सगळा संवाद का थांबवते?, हा प्रश्न श्रद्धा विचारण्यात आला होता. श्रद्धा म्हणाली, जेव्हा महिला स्वत: होणाऱ्या अत्याचाराबाबत बोलू लागतील, तो उघड करत एक पाऊल पुढं येतील, तेव्हाच समाजात एक आशा निर्माण होईल. त्यातूनच समाज बदलाकडे जाईल.

‘आपण सगळे ही लढाई पीडितांसाठी सोपी बनवू या. आपण त्यांना अत्याचाराबाबत बोलण्यासाठी, त्याविरुद्ध उभे राहण्यासाठी बळ आणि आधार देऊ या, असंही श्रद्धानं महिलांना आवाहन केलं. 14 मिनिटांच्या व्हिडिओत श्रद्धानं अनेक महत्त्वाचं मुद्दे मांडले आहेत.