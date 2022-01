Shweta Tiwari In Controversy : टीव्ही अभिनेत्री (TV Actress) श्वेता तिवारीच्या (Actress Shweta Tiwari) अडचणीत वाढ झाली आहे. श्वेता तिवारीने एका मुलाखती दरम्यान वादग्रस्त वक्तव्य केले होते त्यामुळे ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. श्वेता तिवारीने ब्राबद्दल बोलताना देवाचा उल्लेख केला होता त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सध्या श्वेता तिवारीवर टीकेच झोड सुरु आहे. या वक्तव्याप्रकरणी श्वेता तिवारीच्या अडचणी (Shweta Tiwari In Controversy) आखणी वाढण्याची शक्यता आहे. श्वेता तिवारीने हे वक्तव्य भोपाळ येथे केले होते. मध्य प्रदेशच्या गृहमंत्र्यांनी (Home Minister of Madhya Pradesh) याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून 24 तासांमध्ये पोलिसांना (Madhya Pradesh Police) अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.Also Read - Italian Man Eat Samosa: इटालियन गर्लफ्रेंडच्या वडिलांना इम्प्रेस करण्यासाठी भरतीय बॉयफ्रेंडची भन्नाट शक्कल! पाहा व्हिडिओ

श्वेता तिवारी आगामी बेव सीरिज ‘शो स्टॉपर’च्या (Show Stoper Web Series) प्रमोशनमध्ये व्यग्र आहे. या वेब सीरिजच्या प्रमोशनसाठी ती भोपाळमध्ये (Bhopal) आली होती. या वेब सीरिजमध्ये श्वेता तिवारीसोबत रोहित रॉय (Actor Rohit Roy), सौरभ जैन (Actor Saurabh Jain) हे मुख्य भूमिकेत आहेत. यावेळी मुलाखती दरम्यान श्वेता तिवारीने वादग्रस्त वक्तव्य केले. ‘माझ्या ब्राचे माप देव घेतोय’, असे वक्तव्य श्वेता तिवारीने केले होते. या वक्तव्यामुळे ती चांगलीत वादात सापडली आहे. Also Read - Dancing couple Video: 'ओल्ड इंच गोल्ड' सरदारजीचा पत्नी सोबत भन्नाट डान्स; तुम्हालाही वाटेल हेवा

श्वेता तिवारीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) तुफान व्हायरल (Video Viral) होत आहे. या व्हिडिओवरुन श्वेता तिवारी चांगलीच ट्रोल (Shweta Tiwari Trolled) झाली असून नेटकरी संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी याप्रकरणी माध्यमांनी बोलताना सांगितले की, ‘मी हे वक्तव्य ऐकलं आणि पाहिलं असून त्याचा निषेध करतो. मी भोपाळच्या पोलिस आयुक्तांना याप्रकरणाची चौकशी करत 24 तासांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आम्ही काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेऊ.’ Also Read - Viral Video: सुंदर दिसण्यासाठी चेहऱ्याला मास्क लावला पण नंतर झाला पश्चाताप, रडून रडून अशी झाली तरुणीची अवस्था!

दरम्यान, अभिनेत्री श्वेता तिवारी यापूर्वी देखील अनेकदा आपल्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. श्वेता तिवारीचे दोन लग्न झाली असून तिने दोन्ही पतींना घटस्फोट दिला आहे. श्वेताचा पहिला पती अभिनेता राजा चौधरीसोबत (Actor Raja Choudhari) तिने 1998 मध्ये लग्न केले होते. पण श्वेताने हिंसाचाराचा आरोप करत राजा चौधरीला 2007 मध्ये घटस्फोट दिला. श्वेता आणि राजा यांना पलक ही मुलगी आहे. त्यानंतर श्वेता तिवारीने 2013मध्ये अभिनेता अभिनव कोहलीसोबत (Actor Abhinav Kohli) लग्न केले. त्यांना रेयांश नावाचा मुलगा आहे. पण अभिनवने देखील हिंसाचार आणि छळ केल्या आरोप करत श्वेताने 2019 मध्ये घटस्फोट घेतला. या दोन्ही घटस्फोटामुळे श्वेता खूपदा चर्चेत आली. तिच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या पतीने देखील तिच्यावर बरेच आरोप केले आहेत.