कोलकाता : आपल्या सुमधूर आवाजाच्या माध्यामातून बॉलिवूडवर राज्य करणारा प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंहवर (Singer Arijit Singh) दु:खाचा डोंगर कोसळा आहे. अरिजीतच्या आईचं कोरोनामुळं निधन (Arijit’s mother dies due to corona) झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर कोलकाता येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांची प्रकृती नाजूक असल्यामुळे त्यांना ECMO वर ठेवण्यात आले होते. मात्र, गुरुवारी सकाळी 11 वाजता उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.(Arijit Singh Mother DiedDue To Corona Virus) Also Read - लॉकडाऊनचा सकारात्मक परिणाम! राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट

दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतचा शेवटचा चित्रपट ‘दिल बेचारा’मधील अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जीने (Actress Swastika Mukherjee) 6 मे रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी अरिजीत सिंहची आई आजारी असल्याची माहिती दिली होती. तसेच त्यांना ए निगेटिव्ह रक्ताची गरज असल्याची पोस्ट करत चाहत्यांना रक्तदान करण्याचे आवाहन देखील केले होते. स्वस्तिकाच्या या पोस्टवर कमेंट करुन अनेक चाहत्यांनी रक्तदान करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. मात्र, उपचारांना प्रतिसाद न दिल्याने अरिजीतच्या आईचे निधन (Arijit’s mother dies) झाले. त्यांच्या निधनाने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. (Arijit Singh Mother DiedDue To Corona Virus) Also Read - जनऔषधी केंद्राच्या माध्यामातून अनेकांना रोजगार; जाणून घ्या कोणाला सुरू करता येतो व्यवसाय?

दरम्यान, अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी (Swastika Mukherjee) यांच्यासह बॉलिवूडमधील अनेक सेलेब्रिटिंनी अरिजीतच्या आईला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. अभिनेत्री भूमी पेडणेकर (Bhoomi Pednekar)आणि तापसी पन्नू (Tapsi Pannu) यांनीही ऑक्सिजन, हॉस्पिटल बेड, औषधे आणि इतर साहित्यांसाठी सोशल मीडियावर मदतीचे आवाहन केले होते. (Arijit Singh Mother DiedDue To Corona Virus) Also Read - सेहवागने 51 हजार लोकापर्यंत पोहोचवले घरचे जेवण; म्हणाला, तुम्हालाही हवे असेल तर पाठवला डिटेल्स

Arijit Singh's mother passed away last night in Kolkata. She was admitted to a hospital after testing COVID positive. Our deepest condolences to the singer and his family pic.twitter.com/0qTfg8qNfR

— Calcutta Times (@Calcutta_Times) May 20, 2021