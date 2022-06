Singer KK Last Video: प्रसिद्ध गायक केके (Famous Singer KK) अकाली निधनानंतर बॉलिवूडसह संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. केकेने वयाच्या 53 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये हृदयविकाराच्या झटका आला आणि त्यातच केकेचे (Singer KK Passes Away) निधन झाले. लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये ‘हम रहे या ना रहें कल’ हे सॉन्ग गायिल्यानंतर खरोखरच केके हे जग सोडून गेला. आता केकेच्या मृत्युच्या आधीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. स्पॉटलाइट बंद करा, असे केके त्यात म्हणताना दिसतो आहे.Also Read - Singer KK Death: चेहरा आणि डोक्यावर जखमा! गायक केकेच्या मृत्युप्रकरणी BJP ने उपस्थित केला सवाल, गुन्हा दाखल

के.केच्या निधनाने अनेकजण दुखावली गेली आहेत. कोणालाही कल्पना नव्हती की, लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये 'हम रहे या ना रहें कल' हे गाणं म्हटल्यानंतर हा गायक खरोखरच हे जग सोडून जाईल.

Watch: KK was not feeling comfortable during the concert is clearly visible from this video. Fans are complaining against the Nazrul Manch Authority along with the authority of both the college.#KK #KKLive #KKRIP #KKKolkata pic.twitter.com/j5zq3ruI19

— Tirthankar Das (@tirthaMirrorNow) May 31, 2022