सोनम कपूर Baby Name: बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) आणि आनंद आहुजा (Anand Ahuja) गेल्या काही काळापासून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. सोनमने 20 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या बाळाचे स्वागत केले. आता अभिनेत्रीने तिच्या मुलाचे नाव (Sonam Kapoor-Anand Ahuja Baby Name) जाहीर केले आहे. यासोबतच तिने बाळाचा एक फोटोही शेअर (sonam kapoor son name) केला आहे. यात आनंद आहुजा सोनम कपूरचे चुंबन घेताना दिसत आहे आणि त्यांच्या हातात बाळ आहे.

सोनम कपूरच्या बाळाची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर झाले होते. आईबाबा बनल्यानंतर सोनम आणि आनंद अहुजा प्रचंड (Anand Ahuja) आनंदी आहेत. ते सतत सोशल मीडियावरुन आपला आनंद व्यक्त करत आहेत. आता सोनम कपूरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक फॅमेली फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत सोनम कपूर, आनंद अहूजा आणि त्यांचं बाळ दिसत आहे. या फोटोत तिघांनी मॅचिंग रंगाचे कपडे घातले आहेत. या फोटोत अभिनेत्री सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांनी त्यांच्या मुलाची चाहत्यांना पहिली झलक दाखवली आहे. सोनम आणि आनंद यांच्या बाळाला आज एक महिना पूर्ण झालाय.

बाळाचे नाव आणि त्याचा अर्थ

सोनम कपूरने तिचा बाळाचे नाव वायू कपूर-आहुजा असे ठेवले आहे. तसेच सोनमने कॅप्शनमध्ये वायूचा संपूर्ण अर्थ देखील सांगितला आहे. फोटो शेअर करताना सोनमने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'बाळाने आमच्या जीवनात नवीन अर्थ आणला आहे. 'वायू' हिंदू शास्त्रातील पंच तत्त्वांपैकी एक आहे. हनुमान हे भीमा आणि माधव यांचे आध्यात्मिक पिता आहे आणि ते वायूचे शक्तिशाली स्वामी आहेत". सोनम आणि आनंद आहुजा यांनी त्यांच्या बाळाचे नाव 'वायू' ठेवले आहे.

खूपच सुंदर दिसतेय सोनम

या फोटोमध्ये सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा त्यांच्या मुलावर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसत आहेत. फोटोमध्ये तिघांनीही पिवळ्या रंगाचे पोशाख परिधान केलेले दिसत आहेत. सोनमने अनारकली सूट घातला आहे. लूक पूर्ण करण्यासाठी तिने हेवी मेकअप केला आहे आणि बन बनवला आहे. हातावर आणि मानेवर हेवी गोल्डन वर्क केलेले आहे. मॅचिंग दुपट्ट्यावर जरीचे काम करण्यात आले आहे. काठावर थोडासा गोठ लावलेला आहे.