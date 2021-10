मुंबई: अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आणि अभिनेत्री कतरिना कैफ (Katrina Kaif) अभिनित आणि रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) दिग्दर्शित ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे आणि त्याच्या प्रमोशनसाठीही स्टार्सनी कंबर कसी आहे. .येत्या 5 नोव्हेंबर 2021 रोजी पोलीसाच्या भूमिकेतील अक्षय कुमार पडद्यावर धमाका करणार आहे. त्यापूर्वी चित्रपटाच्या पहिल्या गाण्याचा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. (Sooryavanshi New Song Aila Re Aillaa Teaser Out)Also Read - Bollywood Celebrities Who Dont Drink: दारुला अजिबात हात लावत नाहीत हे बॉलिवूड सेलिब्रिटी, लिस्टमध्ये आहेत यांची नावं!

अक्षय कुमारने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर आयला रे आयला (Aila Re Aillaa Song) गाण्याचे टीझर शेअर केला आहे. या छोट्या टीझरमध्ये अक्षय कुमारसोबत अजय देवगण (Ajay Devgn) आणि रणवीर सिंग (Ranveer Singh) यांची जोरदार झलक पाहायला मिळाली आहे. पोलिसांच्या गणवेशात दिसणारे हे तीन अभिनेते या गाण्यात अतिशय दमदार शैलीत दिसत आहेत. (Teaser of 'Suryavanshi"s' Aila Re Ailla' song with Akshay, Ajay and Ranveer)

अक्षय कुमारने (Akshay Kumar) हा टीझर आपल्या इंस्टाग्रामवरुन पोस्ट करत लिहिले “या दिवाळीला सूर्यवंशीसोबत सिनेमात वापसी. 5 नोव्हेंबर रोजी रिलीज होत आहे. सेलिब्रेशन साठी हा आहे टीझर. ‘आयला रे आयला’ (Aila Re Aillaa Song) हे गाणे उद्या रिलीज होणार आहे. दरम्यान हा चित्रपट 5 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात कतरिना कैफ देखील धमाकेदार अॅक्शन करताना दिसणार आहे आणि अक्षय कुमारला रणवीर सिंग आणि अजय देवगनची साथ मिळणार आहे.