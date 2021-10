बंगळुरु: ऐन दिवाळीत मनोरंजनसृष्टीला (Film Industry) मोठा धक्का बसला आहे. साऊथचा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार ( South Superstar Puneeth Rajkumar) याचे निधन झाले आहे. 46 वर्षीय पुनित राजकुमारला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले पण उपचारा दरम्यान त्याचे निधन झाले. क्रिकेटपटू वेंकटेश प्रसाद आणि बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद यांनी पुनित राजकुमार याच्या निधनाच्या (Puneeth Rajkumar Passes Away) वृत्ताबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. पुनीत राजकुमारच्या अचानक निधनामुळे त्यांच्या चाहत्यांना (Puneeth Rajkumar Fans) मोठा धक्का बसला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: प्रसिद्ध टेनिसपटू लिएंडर पेसचं राजकारणात पदार्पण, तृणमूल काँग्रेसमध्ये केला प्रवेश

Shocking ,devastating & heartbreaking! #PuneethRajkumar gone too soon. 💔

Rest in Peace! My deepest sympathies and tearful condolences to the family. A huge loss to the Kannada / Indian film fraternity as a whole.Strength to all to cope with this tragic loss!

