मुंबई : चित्रपट आणि टीव्ही अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या (Sushant Singh Rajput) मृत्यूला आता एक वर्ष झालं आहे. गेल्या 14 जूनला सुशांतसिंग राजपूतची (Sushant Singh Rajput) पहिली पुण्यतिथी होती. सामान्य माणसापासून ते चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गजांपर्यंत प्रत्येकाने ओल्या डोळ्यांनी सुशांतच्या आठवणी जागवल्या. सुशांतचा मृत्यू झाला तेव्हापासून त्याचं मुंबईतील घर (Sushant Singh Rajput Bandra house) रिकामं आहे. सुशांतने आपलं घर अतिशय वेगळ्या पद्धतीने सजवलं होतं. मात्र, तो या जगातून निघून गेल्यानंतर ते घर रिकामं झालं आहे. त्यामुळं आता या घरासाठी भाडेकरूचा शोध सुरू आहे. सुशांत हा सी-व्ह्यू असलेल्या घरात राहत होता. (Sushant Singh Rajput Bandra Apartment for Rent)

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य होईल की आता तुम्हीसुद्धा सुशांतसिंग राजपूतच्या घरात भाडेकरू (Sushant Singh Rajput House for Rent) म्हणून राहू शकता. होय, आता कोणीही सुशांतचे हे लक्झरी अपार्टमेंटमध्ये (Sushant Singh Rajput Apartment) भाड्याने घेऊ शकतं. सुशांतचे हे घर मुंबईतील वांद्रे येथे आहे. या घरासाठी सुशांत महिन्याकाठी साडेचार लाख रुपये भाडं देत होता. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार आता या घराचं भाडं दरमहा चार लाख रुपये करण्यात आलं आहे. (Sushant Singh Rajput Bandra Apartment for Rent)

वांद्रे येथील एका सेलिब्रिटी ब्रोकरने ईटाइम्सशी सुशांतच्या घराविषयी बोलताना सांगितले की अपार्टमेंट लीजवर ठेवण्यात आले आहे आणि भाडेकरूची शोधाशोध चालू आहे. त्यांनी सांगितले की 'लॉकडाऊनमुळं भाडेकरू मिळण्यात काही अडचणी येत आहेत आणि सुशांतबरोबर झालेल्या अपघातामुळं देखील लोक पुढे येत नाहीयेत'. (Sushant Singh Rajput Bandra Apartment for Rent)

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने डिसेंबर 2019 मध्ये हे घर घेतलं होते. त्याने हे घर 36 महिन्यांसाठी भाड्याने घेतलं होतं. मात्र, त्याआधीच या घरात त्याचा मृत्यू झाला. सुशांतने या घरात गळफास लावून आत्महत्या केली होती.(Sushant Singh Rajput Bandra Apartment for Rent)