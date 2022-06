Sushant Singh Rajput Death Anniversary : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) याने कमी वेळेत बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलं होतं. प्रेक्षकांचा लाडका असलेल्या सुशांत सिंहच्या निधनाला (Sushant Singh Rajput Death) आज म्हणजेच 14 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाले. सुशांत (Bollywood Star Sushant singh) आज आपल्यासोबत नसला तरी त्याच्या आठवणी कायम आहेत, असे चाहते सांगत आहे. सुशांतच्या स्मृतिदिनाला (Sushant Singh Rajput Death Anniversary) त्याचे चाहते भावूक झाले आहेत. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. सुशांत सिंह परत ये… अशी भावनीक हाक देखील दिली आहे.Also Read - Ankita Lokhande Video Viral: नव्या घरी जाताच पतीसोबत रोमॅंटिक झाली अंकिता लोखंडे, किचनमध्येच...

सुशांत सिंग राजपूतचे अनेक जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर (SSR Video) व्हायरल होत आहेत. चाहते लाडक्या सुशांतला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. Also Read - Rashmi Desai Photoshoot: रश्मी देसाईने ब्लॅक हाय थाई स्लिट स्कर्टमध्ये दिली किलर पोझ.. पाहो फोटो

Sushant Singh Rajput …a true divine calling. What amazes me that’s he called not just me but many… #SushantSinghRajput ❤️🦋💫🙏 pic.twitter.com/hs2L3cvsOI

सोशल मीडियावर अँक्टिव्ह फॅन्स सुशांतची खूप आठवण काढत आहे. अनेक ट्विटर युझर्सनी सुशांतचे जुने व्हिडीओ शेअर करत श्रध्दांजली अर्पण केली आहे. एका युझरने सुशांत आणि महेंद्र सिंह धोनीचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ तेव्हाच आहे, जेव्हा सुशांत आपला चित्रपट ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त होता. यावेळी धोनी आणि सुशांत सोबत चहा पित होते. तर काही युझर्सने सुशनचे फोटो शेअर करत श्रध्दांजली अर्पण केली आहे. Also Read - Radhika Apte ने ब्रेस्ट इंप्लांटबाबत केला मोठा खुलासा, ती म्हणाली लोकांनी...

You lived gloriously….

You didn’t pass but passed all your magic around to us…💫

Keep your magic going Sushant Singh Rajput ❤️🙏#SushantSinghRajput pic.twitter.com/V0ayKrA1wO

— Soni 🇮🇳🦋💫❤️ (@vj_soni) June 14, 2022