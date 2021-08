मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या (Sushant Singh Rajput) मृत्यूला एक वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. आजही सुशांतच्या नावाचा उल्लेख केल्यानंतर त्याचे चाहते भावूक होतात. दरम्यान, सुशांत सिंह राजपूतचे फेसबुक पेज पुन्हा एकदा अॅक्टिव्ह (Facebook page active once again) झाले आहे. सुशांतच्या ऑफिशिअल फेसबूक पेजचा प्रोफाइल फोटो अपडेट करण्यात आला आहे. हा फोटो पाहून सुशांतचे चाहते काही चाहते हैरण झाले आहेत तर काही भावूक झाले आहेत आणि ते आवडत्या अभिनेत्याची आठवण काढत आहेत. (Sushant Singh Rajput Facebook Account Activated After Years)Also Read - Sushant Singh Rajput वर आधारित 'Nyay The Justice' चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार, दिल्ली हायकोर्टाचा स्थगितीस नकार

खरतर सुशांत सिंह राजपूतची (Sushant Singh Rajput) पीआर टीम अजूनही त्याचे सोशल मीडिया हँडल हाताळत आहे. या टीमने सुशांतच्या पेजवर हा नवा फोटो अपडेट केला आहे. या फोटोत सुशांत ब्लू शर्ट आणि व्हाइट पँटमध्ये दिसत आहे. या फोटोत तो एका समुद्राच्या किनाऱ्यावर पोझ देताना दिसत आहे. हा फोटो पाहून सुशांत सिंह राजपूतचे (Sushant Singh Rajput) चाहते खूप भावूक झाले. चाहत्यांनी या पोस्टवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे. Also Read - Sushant Singh Rajput च्या घरासाठी हवे आहेत भाडेकरू; जाणून घ्या किती आहे Rent

या फोटोवर व्यक्त होताना एका चाहत्याने लिहिले की कदाचित तूम्ही जिवंत असता आणि स्वत: आपला डीपी अपडेट केला असता. दुसऱ्या एका चाहत्याने भावूक होऊ लिहिले की, मला असं वाटलं की तुम्ही एका सेकंदासाठी परत आला आहात. आम्हाला तुमची आठवण येत आहे”. आणखी एकाने लिहिले की “हे पाहून माझ्या हृदयाची धडधड काही सेकंदांसाठी थांबली. तुम्ही जिथे आहात तिथे आनंदी राहा”. (Sushant Singh Rajput’s Facebook account Activated After one Years) Also Read - Sushant Singh Rajput च्या आठवणीत Ankita Lokhande ने शेअर केला व्हिडिओ; चाहते भावुक

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत गेल्या वर्षी 14 जून रोजी मुंबईतील वांद्रे येथील त्याच्या घरात मृतावस्थेत आढळला होता. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केल्याचे पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून सिद्ध झाले होते. मात्र त्याने आत्महत्या का केली याचा खुलासा अध्याप होऊ शकलेला नाही. त्याच्या मृत्यूनंतर NCB ने काही व्हॉट्सअॅप चॅट्सच्या आधारे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ड्रग्सबाबत तपास सुरू केला. या प्रकरणी एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत अनेकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी काही जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणाची तपास यंत्रणा चौकशी करत आहे.