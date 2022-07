Sushmita Sen Lalit Modi Wedding : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री सुष्मिता सेन ( Actress Sushmita Sen) आणि आयपीएलचे माजी चेअरमन ललित मोदी (Lalit Modi) यांच्या लग्नाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) सध्या दोघांचे रोमँटिक फोटो व्हायरल होत आहेत. महत्वाचे म्हणजे ललित मोदी यांनी स्वत: सुष्मिता सेनसोबतचे फोटो ट्वीट करत याबाबत खुलासा केला आहे. पण त्यांनी जे ट्विट केले आहे त्यामध्ये त्यांनी लग्न केले नसल्याचे स्पष्टिकरण दिले आहे. पण त्यांनी जे ट्वीट केले आहे त्यामध्ये त्यांनी सुष्मितासोबत नवीन जीवनाची सुरुवात करत असल्याचे सांगितलं आहे. त्यांच्या या ट्वीटवरुन आता सुष्मिता सेन आणि ललित मोदी यांनी लग्न (Sushmita Sen Lalit Modi Wedding ) केले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.Also Read - डान्स व्हिडिओ शेअर करत Tiger Shroff ने सांगितला मजेशीर किस्सा, म्हणाला - '...मला खरोखर बाथरूमला जायचं होतं'

ललित मोदी यांनी आपल्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवरुन सुष्मिता सेनसोबतचे काही रोमँटिक फोटो शेअर केले आहे. या फोटोमध्ये दोघेही खूपच आनंदी दिसत आहेत. हे फोटो ट्वीट करत त्यांनी असे लिहिले आहे की, 'माझ्या लग्नाबाबतच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी हे ट्वीट करत आहे. आम्ही लग्न केलेले नाही. सध्या आम्ही केवळ एकमेकांना 'डेट' करत आहोत. लग्न देखील एक दिवस होईल.' Also Read - Riya Sen Latest Photo: 41 च्या वयात रिया सेनने फोटो शेअर करताच चाहत्यांची उडाली झोप, ब्रालेस होऊन...

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022