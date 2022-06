Swara Bhaskar Death Threat : बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ही तिच्या चित्रपटांसोबत वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असते. स्वरा अनेकदा वादग्रस्त (Swara Bhaskar Controversy) वक्तव्यांमुळे नेटकऱ्यांचा रोष स्वतः वर ओढवून घेते. अशात स्वरा पुन्हा चर्चेत आली आहे. यावेळी ती वादग्रस्त वक्त्यव्यामुळे नव्हे तर तिला मिळालेल्या जीवे ठार मारण्याच्या धमकीमुळे (Swara Bhaskar Death Threat) चर्चेत आली आहे. स्वराला एका पत्राद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे.Also Read - Sara Ali Khan ने ब्लू कलर नेट साडी परिधान करून जिंकली चाहत्यांची मनं, तुम्हीही पाहा PHOTO

मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्रीच्या वर्सोवा येथील निवासस्थानी धमकीचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिनेता सलमान खानला (Salman Khan) देखील जीवे ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. धमकीचे पत्र मिळताच स्वराने (Swara Bhaskar) वर्सोवा पोलिस स्टेशन (Versova Police Station) गाठले आणि अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार दिली आहे. या तक्रारीच्या आधारे अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यासोबतच या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभिनेत्री स्वरा हिने ट्विटरच्या (Swara Bhaskar Tweeer Post) माध्यमातून धमकीचे हे पत्र शेअर केले आहे,. यासह कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, ‘देशातील तरुण रस्त्यावर नोकऱ्यांची मागणी करत आहेत. पण, एक प्रजाती महागाई, बेरोजगारी, उपासमार सहन करेल. मात्र, ऐतिहासिक सत्य आणि तथ्ये सहन करणार नाही. ऐवढा राग, पण नंबर रेवाडीत बसलेल्या काकांच्या दिला भाऊने’

