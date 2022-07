Ranveer Singh Nude Photoshoot : बॉलिवूडचा (Bollywood) सुपरस्टार रणवीर सिंग (Actor Ranveer Singh) सध्या त्याच्या न्यूड फोटोशूटमुळे (Nude Photoshoot) चांगलाच चर्चेत आला आहे. रणवीरने एका मासिकासाठी हे न्यूड फोटोशूट केले आहे. रणवीरचे हे फोटो सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. त्याचे हे फोटो जेव्हा समोर आले तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अशामध्ये रणवीरच्या या फोटोंना त्याच्या चाहत्यांनी पसंती दिली पण सोशल मीडियावर नेटिझन्स त्याला चांगलेच ट्रोल (Ranveer Singh Trolled) करत आहेत. या न्यूड फोटोशूटवरुन रणवीरला ट्रोल करणाऱ्यांवर बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Actress Swara Bhaskar) चांगलीच संतापली आहे.Also Read - Manoj Kumar Birthday: भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते मनोज कुमार, असा आहे बॉलिवूड सुपस्टारपर्यंतचा प्रवास

बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्करने या न्यूड फोटोशूटवरुन रणवीर सिंगला समर्थन दिले आहे. स्वरा भास्करने आपल्या अधिकृत ट्वीटरवर याबाबत पोस्ट केली आहे. स्वराने या ट्वीटच्या माध्यमातून रणवीरला ट्रोल करणाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. तिने या ट्विटमध्ये असे लिहिले आहे की, 'आपल्या देशात अन्याय आणि छळ होण्याची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. पण तरीही सर्वांचे लक्ष हे रणवीर सिंगच्या फोटोशूटवर आहे. जर तुम्हाला त्याचे फोटो आवडत नसतील तर तुम्ही ते पाहू नका. हा तुमचा चहाचा कप नाही, तुम्हाला नको असेल तर तो पिऊ नका. पण तुमची निवड आमच्यावर लादू नका. तसेच हा एखादा नैतिक मुद्दाही नाही.' असे म्हणत स्वरा भास्करने चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे.

Daily cases of injustice & oppression in India, but sure.. our outrage is reserved for @RanveerOfficial ’s photos! I mean, seriously.. don’t like it, don’t look at it! Not your cup of tea, don’t drink it! But don’t ‘thopo’ ur preferences on us! And no, this isn’t a moral issue!

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 22, 2022