T Rama Rao Passes Away: दाक्षिणात्य कलाविश्वातील प्रसिद्ध दिग्दर्शक टी रामा राव (T Rama Rao Death) याचे आज, बुधवारी निधन झाले. टी रामा राव यांनी वयाच्या 84 वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. ते कित्येक दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. बुधवारी सायंकाळी चेन्नईत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

टी रामा राव यांनी बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांचा सुपरहिट चित्रपट 'अंधा कानून' आणि हिंदी चित्रपटाचे प्रसिद्ध बायोपिक 'नाचे मयूरी'चे दिग्दर्शन केले होते.

टी रामा राव यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच बॉलिवूड अभिनेता अनुपम खेर यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. अभिनेता अनुपम खेर यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत टी रामा राव यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

जवळचे मित्र आणि अनुभवी #TRAmaRao जी यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून खूप दु:ख झालं. मी त्यांच्यासोबत ‘आखिरी रास्ता’ आणि ‘संसार’ या चित्रपटासाठी काम केले होते. ते मी माझे सौभाग्य समजतो. ते प्रेमळ, दयाळू स्वभावाचे होते. त्यांचा सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रेट होता. मी त्यांच्या कुटुंबाच्या दु:खात सहभागी आहे, अशा शब्दांत अनुपम खेर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Deeply saddened to know about the demise of veteran filmmaker & a dear friend Shri #TRamaRao ji. I had the privilege of working with him in #AakhriRaasta and #Sansaar!! He was compassionate, commanding & had a great sense of humour. My condolences to his family! Om Shanti! 🙏♿️ pic.twitter.com/k66KwN8ymT

— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 20, 2022