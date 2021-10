मुंबई : सुनील शेट्टीचा ( Sunil Shetty) मुलगा आणि नवोदित कलाकार अहान शेट्टी (Ahan Shetty) आणि तारा सुतारिया (Tara Sutaria) यांची मुख्य भूमिका असलेला ‘तडप’ (Tadap) हा या वर्षातील मोस्ट अवेटेड चित्रपट आहे. अहान आणि तारा यांची धमाकेदार केमिस्ट्री रुपेरी पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. निर्मात्यांनी आता चित्रपटाची उत्कंठा वाढवण्यासाठी दोन टीझर (Tadap Teaser) रिलीज केले आहेत. पहिल्या टीझरमध्ये अहानच्या ‘इशाना’ या व्यक्तिरेखेची ओळख करून देण्यात आली आहे. टीझरमध्ये अहान शर्टलेस आणि स्मोकिंग करताना दिसत आहे, तर त्याच्या हातात शर्ट आहे.Also Read - Tadap Releasing Date: सुनिल शेट्टीचा मुलगा अहानचा पहिला चित्रपट 'तडप' या दिवशी होणार रिलीज!

A glimpse of my heart for the world. A teaser of what I’ve loved. A humble tease of what is to come #Tadap – a little at a time. So excited for my son #AhanShetty & his teaser of #Tadap. Give him as much love as you gave me 🙏 @milanluthria @TaraSutaria @WardaNadiadwala https://t.co/64SWh0NwzO

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 26, 2021