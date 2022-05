The Archies Teaser : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यांचा नातू अगस्त्य नंदापासून (Agastya Nanda) ते बादशाह शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान (Suhana Khan) आणि बोनी कपूरची मुलगी खुशी कपूर (Khushi Kapoor) यासारख्या स्टारकिड्सची भूमिका असलेला बहूचर्चित चित्रपट ‘द आर्चीज’चे पहिले पोस्टर आणि टीझर रिलीज (The Archies Movie Teaser Out) झाला आहे. या बहूप्रतिक्षित चित्रपटातून पदार्पण करत असलेल्या या सर्व स्टारकिड्सचा (Bollywood StarKids) एक वेगळा अंदाज या पोस्टर आणि टीझरमधून पाहायला मिळत आहे. या टीझरला प्रेक्षकांची पसंती मिळत आहे. चित्रपटात अगस्त्य नंदा हा ‘आर्ची अँड्रयूज’ तर सुहाना खान ‘वेरॉनिक लोज’ व खुशी कपूर ही ‘बेट्टी कपूर’च्या भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र याबाबत निर्मात्यांनी अधिकृत घोषणा केलेली नाही.Also Read - Sohail Khan आणि Seema Khan घेणार घटस्फोट, 24 वर्षांपूर्वी पळून जाऊन केलं होतं लग्न!

रिलीज झालेल्या या टीझरमध्ये सर्व स्टारकिड्स दमदार भूमिकेत दिसत आहेत. यासोबत आर्चीज आणि त्याच्या फ्रेंड्समध्ये एक चांगली बॉण्डिंग दिसून येत आहे. या चित्रपटात अगस्त्य नंदा, ख़ुशी कपूर आणि सुहाना खान यांच्यासह मिहीर अहुजा, युवराज मेंडा, वेदांग रायाना यांच्या देखील भूमिका आहे

‘बिग बीं’नी केले कौतुक

या चित्रपटातून पदार्पण करत असलेल्या सर्व स्टारकिड्सना शुभेच्छा मिळत आहे. सोशल मीडियावर तर शुभेच्छांचा पाऊस पडत आहे. शुभेच्छा देणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ अभिनेते बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश आहे. त्यांनी नातू अगस्त्य याला शुभेच्छा देत आशीर्वाद दिला आहे. इतर स्टारकिड्सना देखील प्रेक्षकांकडून प्रेम आणि शुभेच्छा मिळत आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते आणि अभिनेत्रींचे मुलं-मुली पदार्पण करत असल्याने प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. दरम्यान या चित्रपटाचे पोस्टर आणि टीझर रिलीज झाल्याने चित्रपटाविषयी उत्सुकता वाढली आहे.