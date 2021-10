मुंबई : बहुप्रतिक्षित हॉलिवूड चित्रपट ‘द बॅटमॅन’चा ट्रेलर (The Batman Trailer) प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा ट्रेलर प्रदर्शित होताच त्याला चाहत्यांकडून मोठी पसंती मिळली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रेक्षक या सिनेमाच्या घोषणेच्या प्रतिक्षेत होते. मात्र कोरोनामुळे चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलली जात होती. अखेर प्रेक्षकांची प्रतिक्षा संपली आहे. निर्मात्यांनी‘द बॅटमॅन’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. तसेच या चित्रपाटाच्या प्रदर्शनाची तारीख (Batman release date) देखील जाहीर करण्यात आली आहे.

हॉलिवूड स्टार रॉबर्ट पॅटिनसन त्याच्या दमदार अभिनयाने आणि थरारक अ‍ॅक्शनने प्रेक्षकांची मने जिंकण्यास पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. पुढील वर्षी 4 मार्च 2022 रोजी ‘द बॅटमॅन’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. मॅट रीव्सने (Matt Reeves) या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. वॉर्नर ब्रोसने (Warner Bros) या चित्रपटाचा नवा ट्रेलर प्रदर्शित (The Batman Official Trailer) करून चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. (The Batman Trailer: Wait is over! Thrilling trailer of ‘The Batman’ released; A treasure trove of Robert Pattinson’s actions in the film)

यापूर्वी 2021 सालामध्ये प्रदर्शित हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार होता. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रादूर्भावामुळे त्याचं शूटिंग थांबवण्यात आलं होतं. 21 जून 2021 रोजी हा चित्रपट प्रदर्शीत होणार होता. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही तारीख बदलून 1 ऑक्टोबर 2021 करण्यात आली. मात्र ऑक्टोबरमध्येही प्रदर्शन रद्द करण्यात आले. अखेर आता पुढील वर्षी 4 मार्च 2022 रोजी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या ट्रेलरवरुनच सिनेमामध्ये अ‍ॅक्शनचा खजिना पाहायला मिळणार असल्याचं सिंद्ध होत आहे. (Batman release date) देखील जाहीर करण्यात आली आहे. (The Batman Trailer: Wait is over! Thrilling trailer of ‘The Batman’ released; A treasure trove of Robert Pattinson’s actions in the film)