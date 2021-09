मुंबई : के व्ही विजयेंद्र प्रसाद (KV Vijayendra Prasad) यांच्या आगामी ‘The Incarnation- SITA’ चित्रपटात सीतेची भूमिका करीना कपूर ऐवजी कंगना राणौत (Kangana Ranaut) साकारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी हा चित्रपट चांगलाच चर्चेत आला होता. या चित्रपटात सीतेच्या भूमिकेसाठी बॉलिवूडची करीना कपूरच्या (Kareena Kapoor) नावाची चर्चा सुरु होती. या भूमिकेसाठी तिने 12 कोटी रुपये मानधन मागितल्याच्या बातम्या देखील माध्यमातून समोर आल्या होत्या. मात्र आता या चित्रपटात सीतेची भूमिका अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) साकारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.Also Read - Raksha Bandhan 2021: या आहेत बॉलिवूडमधील सर्वात फेमस बहीण-भावांच्या जोड्या, एकदा फोटो बघाच!

अभिनेत्री कंगना रणौतने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून ‘The Incarnation- Sita’ चित्रपटाचे पोस्टर तिच्या शेअर केले आहे. हे पोस्ट शेअर करताना तिने कॅप्शनमध्ये “या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत काम करायला मिळत असल्याने आनंद झाला आहे. सीता राम यांच्या आशीर्वादाने. जय सियाराम” असे लिहिले आहे. चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या एसएस स्टुडिओच्या निर्मात्या सलोनी शर्मा यांनी ‘एक स्त्री म्हणून कंगनाचे स्वागत करण्यात मला खूप आनंद होतं आहे’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (The Incarnation- SITA: Bollywood’s Queen Kangana Ranaut to play The role of ‘Sita’ instead of Kareena Kapoor khan in SITA movie) Also Read - Jeh Ali Khan New Photo: मालदीवमधून करीनाने शेअर केला 'छोटे नवाब' जेहसोबतचा क्यूट फोटो, म्हणाली...

View this post on Instagram A post shared by Kangana Thalaivii (@kanganaranaut)

Also Read - Kangana Ranaut Bold Photo: ब्रालेटनंतर स्विमसूटमध्ये दिसली कंगना राणावत, वॉटर पार्कमध्ये दाखवला बोल्ड अंदाज!

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर करिना कपूर खानवर (Boycott Kareena Kapoor Khan) बहिष्कार घालण्याची मागणी होत होती. ‘सीता’ चित्रपटात करीना मुख्य भूमिका साकारणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. यानंतर करीनाने या भूमिकेसाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली असल्याचे देखील सांगण्यात येत होतं. मात्र या भूमिकेसाठी करीना पात्र नाही, असं म्हणत तिच्यावर ट्विटरवरून बहिष्कार घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. ‘बेबो’च्या विरोधात ट्विटरवर #BoycottKareenaKhan असा हॅशटॅख ट्रेड झाला होता.

बाहुबलीचे लेखक (Baahubali writer ) आणि एसएस राजामौली यांचे वडील के व्ही विजयेंद्र प्रसाद (KV Vijayendra Prasad) हा चित्रपट बनवत आहेत. विशेष म्हणजे या चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारण्याची संधी रणवीर सिंहला मिळाल्याचं वृत्त आहे. हा चित्रपट ‘माता सीता’च्या आयुष्यावर आधारित असून या चित्रपटाची कथा ‘माता सीता’ यांच्या दृष्टीकोणातून असेल. ‘The Incarnation- Sita’ चित्रपटाचे डायलॉग मनोज मुंटाशीर यांनी लिहिलेले आहेत. हा चित्रपट हिंदी व्यतिरिक्त तामिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल. (The Incarnation- SITA: Bollywood’s Queen Kangana Ranaut to play The role of ‘Sita’ instead of Kareena Kapoor khan in SITA movie)