The Kapil Sharma Show Promo: कॉमेडियन कपिल शर्मा पुन्हा एकदा त्याच्या शानदार शोसह कमबॅक करत आहे. वर्षानुवर्षे तुमच्या घराघरात हसण्याचे फवारे सोडणारा कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर दाखल होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. काही महिने ऑफ एअर राहिल्यानंतर पुन्हा एकदा द कपील शर्मा शो छोट्या पडद्यावर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. शोचा लेटेस्ट प्रोमो रिलीज करण्यात आला आहे. यात कॉमेडी किंग कपिल शर्मा त्याच्या शोच्या (The Kapil Sharma Show) सर्व कलाकारांसोबत दिसत आहे. द कपिल शर्मा शोच्या या प्रोमोमध्ये नवीन सीझन कोणत्या दिवसापासून सुरू होईल याची माहिती देखील दिली आहे.

द कपिल शर्मा शो टीव्हीच्या सर्वोत्कृष्ट कॉमेडी शोपैकी एक आहे. हा शो पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी सज्ज आहे. सोनीने आपल्या इंस्टाग्राम हँडलवर कपिल शर्मा शोचा एक नवीन प्रोमो व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडीओमध्ये कपिल शर्मा जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये दाखल असल्याचे दिसत आहे. तो आपल्या शोमधील सर्व स्टार्सना एक एक करून ओळकतो मात्र त्याची पत्नी त्याला ओळखता येत नाही. यावेळी शोमध्ये सुमोना पुन्हा एकदा कपिलची पत्नी बनून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहे.



प्रोमो शेअर करताना सोनी टिव्हीने लिहिले ‘कपिल शर्मा कॉमेडीचा नवा सीझन घेऊन येत आहे’ असे लिहिले आहे. हा शो सोनी टीव्हीवर 10 सप्टेंबरपासून शनिवार आणि रविवारी रात्री 9.30 वाजता प्रसारित होईल. शोमध्ये जुन्या-नव्या कलाकारांची टीम एकत्र येणार असून सृष्टी रोडे, इश्तियाक, सिद्धार्थ सागर, कस्तुरी श्रीकांत, गौरव दुबे असे काही नवे चेहरेही या प्रोमोत दिसत आहे. दुसरीकडे अर्चना पूरण सिंह, किकू शारदा आणि सुमोना पुन्हा एकदा शोचा भाग बनले आहेत. तर भारती सिंह आणि कृष्णा अभिषेक या शोमध्ये नसतील.