The Kapil Sharma Show: टीव्हीवरील लोकप्रिय शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma New show) नवीन सीझनसह प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नुकतेच शोचे प्रोमोसाठी शूटिंग (The Kapil Sharma New show Shooting) पूर्ण झाले आहे. यात संपूर्ण कलाकार व क्रू मेंबर्स सहभागी झाले होते. शोचा होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) आणि अर्चना पूरण सिंग यांनी प्रोमो शूटमधील फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात अर्चनाने बीटीएस व्हिडिओची झलक दिली, तर कपिल शर्माने त्याचा नवीन लूक प्रेक्षकांसमोर सादर केला आहे. मात्र या सीझनबाबत चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. शोमध्ये ‘सपना’ म्हणून ओळखला जाणारा चाहत्यांचा लाडका कृष्णा अभिषेक या सीझनमध्ये दिसणारा नाही.Also Read - The Kapil Sharma Show च्या 'सपना'ने का सोडला शो?, Krushna Abhishek ने सांगितले खरे कारण!

‘द कपिल शर्मा शो’मधील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. यात शोचा महत्त्वाचा भाग बनलेला कृष्णा पुढील सीझनमध्ये दिसणार नाही. कृष्णाने जॅकी दादा, धर्मेंद्र ते सपनाचे पात्र साकारत प्रत्येक वेळी चाहत्यांचे मनोरंजन केले आहे. त्याचे सपना हे पात्र लोकांना सर्वधिक पसंत आहे. या शोचे अजून एक महत्त्वाचे पात्र असलेल्या सुनील ग्रोव्हरने शो सोडल्यानंतर कृष्णा शोमध्ये अधिक चर्चेत आला. त्याने आपल्या अभिनय आणि कॉमेडीने प्रेक्षकांच्या हृदयात वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आणि तो शर्मा शोचा खास सदस्य बनला. कृष्णाच्या शोमध्ये नसण्याबाबत चॅनल आणि प्रॉडक्शन हाऊसने अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. मात्र, कृष्णाने शेअर केले आहे की, तो ‘TKSS’चा नवीन सीझन करणार नाही. Also Read - Gauhar Khan Birthday: गौहर खानचे लग्नाआधी 'या' सेलिब्रिटींसोबत जोडले गेले आहे नाव, अशी आहे लव्ह लाईफ

कपिलच्या नव्या लूकने वेधले लक्ष

कपिलने शोच्या प्रोमो शूटदरम्यान आपला नवीन लूक शेअर केला आहे. नव्या लूकमध्ये तो अधिक स्टायलिश दिसत आहे. त्याची पत्नी गिन्नीने त्याची ही स्टाईल केली होती. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोला कॅप्शन देत ‘नवीन सीझन, नवीन रूप’ असे कपिलने म्हटले आहे. दरम्यान, ‘द कपिल शर्मा शो’ सप्टेंबरपासून छोट्या पडद्यावर परतण्याची शक्यता आहे. Also Read - MHADA Lottery 2022 : आनंदवार्ता! मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार, दिवाळीत निघणार म्हाडाच्या 4000 घरांची लॉटरी