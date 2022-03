The Kashmir Files Box Office Collection: ‘द काश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) या चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यापासून ते आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) आपली जादू कायम ठेवली आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून सगळीकडे त्याचीच चर्चा आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनेकांना तिकीट मिळण्यास अडचणी येत आहेत. चित्रपटगृहाबाहेर लाईन लावून सुद्धा तिकीट मिळत नाही. प्रेक्षकांकडून या चित्रपटाला भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. 11 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत अनेक विक्रम मोडीत (The Kashmir Files Box Office Collection) काढले आहेत. 11 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने आतापर्यंत जवळपास 190 कोटींची कमाई केली आहे.Also Read - Emraan Hashmi Birthday Special: किसिंग सीन पाहून नाराज व्हायची इम्रान हाशमीची पत्नी, घरी आल्यानंतर अशी करायची पतीची धुलाई!

'द कश्मीर फाइल्स' चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व कायम आहे. विवेक रंजन अग्निहोत्री दिग्दर्शित या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत असून चित्रपट 200 कोटींपासून अगदी काही पाऊलं दूर आहे. चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात कलेक्शनमध्ये भरभराट केली होती. तर 'बच्चन पांडे' चित्रपट रीलिज झाल्यानंतरही चित्रपटाने कमाई सुरूच ठेवली आहे. बॉलिवूडच्या इतिहासात 'द काश्मीर फाइल्स'चे नाव नोंदवले गेले आहे. या चित्रपटाने 22 मार्चपर्यंत एकूण 190.10 कोटी रुपयांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केले आहे.

#TheKashmirFiles continues to stand tall, runs triumphantly on weekdays… Trending strongly on weekdays… Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Thu; Day 14]… [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr. Total: ₹ 190.10 cr. #India biz. pic.twitter.com/DOAj86pmw8

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2022